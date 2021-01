Vlek pri Krokave osem rokov nefunguje, noví majitelia to chcú zmeniť

Na snímke lyžiarsky vlek Tatrapoma H-130 a zjazdovka pri dedine Krokava v okrese Rimavská Sobota, v piatok 22. januára 2021. Archívna snímka. Foto: EASYFOTO TASR - Branislav Caban

Na archívnej snímke lyžiarsky vlek Tatrapoma H-130 a zjazdovka pri dedine Krokava v okrese Rimavská Sobota, v piatok 22. januára 2021. Foto: EASYFOTO TASR - Branislav Caban

Krokava 23. januára (TASR) – Lyžiarsky vlek pri dedinke Krokava v Rimavskosobotskom okrese, ktorý je zhruba osem rokov mimo prevádzky, by vďaka novým majiteľom mohol byť znova sprevádzkovaný. TASR to povedal Pavel Polčáni, ktorý v tomto stredisku pôsobil ako vlekár celý čas od jeho spustenia v polovici 80. rokov 20. storočia.“ priblížil Polčáni s tým, že on aj ostatní pôvodní vlekári sú pri prípadnom sprevádzkovaní vleku pripravení pomôcť.Ako pre TASR potvrdil starosta Krokavy Lukáš Remper, obec vníma aktivitu nových majiteľov pozitívne a snaží sa im pomôcť. „“ konštatoval starosta. Spojazdnenie vleku by však podľa neho pomohlo turizmu, ktorý chce samospráva v okolí Krokavy rozvíjať.Výstavba lyžiarskeho vleku na Krokave sa podľa Polčániho začala v roku 1984 a patril, podobne ako neďaleké rekreačné stredisko, Slovenským lučobným závodom (SLZ) Hnúšťa. Tie boli v tom čase najväčším priemyselným závodom v širšom regióne, čo im umožňovalo realizovať aj takéto aktivity.“ ozrejmil Polčáni, podľa ktorého bol vlek v tomto období okrem bežných návštevníkov využívaný na rekreáciu pracovníkov SLZ, ktorí mali permanentky za polovičnú cenu.Následne však došlo k zmene prevádzkovateľa a neskôr, okolo roku 2005, aj k zmene majiteľa, ktorý odkúpil rekreačné stredisko i s vlekom. „Vtedy nasledovalo druhé vrcholné obdobie jeho prevádzky. Kúpil sa ratrak a skútre, vlek bol zrekonštruovaný. Zároveň boli aj dobré poveternostné podmienky, čo bolo podstatné, keďže na Krokave nebolo nikdy umelé zasnežovanie,“ priblížil bývalý vlekár.Ako pokračoval, počas rokov bol na Krokave neraz viac ako doma. „“ zaspomínal si.Partia vlekárov z Hnúšte dokonca zamýšľala vlek odkúpiť a prevádzkovať vo vlastnej réžii, tento zámer sa im však nepodarilo naplniť. „“ zakončil Polčáni.