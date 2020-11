V Liptovskom Mikuláši sú dve odberné miesta na antigénové testovanie

Liptovský Mikuláš 16. novembra (TASR) – V Liptovskom Mikuláši sú zriadené dve odberné miesta na bezplatné antigénové testovanie na nový koronavírus. Jedno z nich sa nachádza v priestoroch tamojšej nemocnice, druhé v Slovenskom Červenom kríži (SČK), územnom spolku Liptov. Mesto Liptovský Mikuláš o tom informuje na sociálnej sieti.



Odberné miesto v Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu funguje od pondelka. Nachádza sa pri hlavnej vrátnici vedľa vstupného filtra. "Prevádzková doba je od pondelka do piatka od 8.00 h do 12.00 h. Víkendy a sviatky nebude v prevádzke. Zároveň upozorňujeme, že v utorok (17. 11.) nebude odberné miesto v prevádzke. Otestovať sa verejnosť môže prísť opäť v stredu (18. 11.)," píše nemocnica na svojej oficiálnej webovej stránke.



Odberné miesto liptovského územného spolku SČK bude vykonávať testovanie od stredy. Testovať sa bude vždy v dňoch od pondelka do soboty, v čase od 7.30 h do 15.00 h. Odberné miesto sa nachádza na Kuzmányho ulici, uvádza liptovskomikulášska samospráva.