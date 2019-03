Vlkolínčania volili hlavu štátu v novovybudovanom Dome UNESCO

Volebné miestnosti v sobotňajšom druhom kole volieb prezidenta budú na Slovensku otvorené do 22. h.

Ružomberok 30. marca (TASR) – Obyvatelia podhorskej osady Vlkolínec volili prezidenta v novovybudovanom Dome UNESCO, ktorý sprístupnili minulý rok na jeseň. S prenosnou volebnou schránkou tam v sobotu popoludní zavítali členovia okrskovej volebnej komisie z ružomberskej mestskej časti Biely Potok.



Pokým nebol dobudovaný Dom UNESCO, chodili Vlkolínčania voliť do neďalekého Roľníckeho domu. Ten stojí na začiatku osady. „Do Vlkolínca sme zavítali s prenosnou volebnou schránkou, pretože nás o to požiadali obyvatelia, ako aj turisti s voličskými preukazmi. O túto možnosť žiadali obyvatelia vo vyššom veku a imobilní, ktorým by sa dosť ťažko schádzalo dole do Ružomberka,“ uviedla pre TASR predsedníčka komisie Adriána Rozenbergová.



Doplnila, že sobotňajšie prezidentské voľby sa nesú v pokojnej atmosfére. V porovnaní s prvým kolom však prichádza menej voličov.



Volička Janka Griešová býva vo Vlkolínci už 27 rokov. Voliť prišla z vlastnej iniciatívy, rozhodovala sa najmä podľa sympatií a vystupovania. „Snáď sa budeme mať s novou hlavou štátu lepšie. Už od prvého kola som mala vypytovaného kandidáta, ktorého som volila. Chcela by som, aby bolo na Slovensku viac práce, aby mladí nemuseli dochádzať do zahraničia,“ povedala.



Volebné miestnosti v sobotňajšom druhom kole volieb prezidenta budú na Slovensku otvorené do 22. h. Volebné právo má viac ako 4,45 milióna občanov žijúcich na Slovensku a v zahraničí.