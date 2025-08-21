< sekcia Regióny
Vlkolínec zažije tradičnú liptovsko-čičmiansku svadbu
Uličkami Vlkolínca sa rozozvučí hudba a spev.
Autor TASR
Ružomberok 21. augusta (TASR) - Atmosféru tradičnej dedinskej svadby v podaní folklórneho súboru Liptov zažijú v sobotu (23. 8.) návštevníci v pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry Vlkolínec. Ako TASR informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov, podujatie Liptovsko-čičmianska svadba priblíži zvyky, piesne a rituály, ktoré kedysi sprevádzali spojenie dvoch ľudí a tiež dvoch slovenských regiónov.
Uličkami Vlkolínca sa rozozvučí hudba a spev. „Od zvonice v centre obce sa vydá svadobný sprievod k miestnemu kostolu a program vyvrcholí v tamojšom školskom dvore dojímavým čepčením čičmianskej nevesty, ktorá sa vydá za mládenca z Liptova. Približne tridsať krojovaných účinkujúcich folkloristov zo súboru Liptov predstaví autentické svadobné zvyky - od odobierky až po veselicu,“ uviedla Šarafínová. Diváci uvidia aj jedinečný čičmiansky kroj, považovaný za jeden z najnáročnejších na výrobu na Slovensku, ktorého ručná tvorba trvá stovky hodín.
Riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková spresnila, že keď sa v minulosti spájali rodiny z rôznych regiónov, ich svadobné rituály sa prelínali. „Čepčenie sa zvyčajne robilo podľa zvyklostí ženíchovej dediny, no nevesta si často zachovala kroj z rodného kraja. Vo Vlkolínci tak návštevníci uvidia moment, keď čičmianska nevesta dostane liptovský čepiec ako symbol prijatia do novej rodiny,“ doplnila Bartková.
Sobotný celodenný program vo Vlkolínci sa začne od 10.00 h. Návštevníkov čaká zber úrody vo vlkolínskej záhrade, ukážky tradičného hospodárenia a ochutnávky. Začiatok svadobného programu je naplánovaný na 13.00 h.
Zber ľanu a ukážky jeho spracovania návštevníci zažijú v nedeľu 24. augusta od 10.00 do 14.00 h. Budú sa môcť zúčastniť tvorivých remeselných workshopov a výtvarného plenéra inšpirovaného architektúrou Vlkolínca. Počas celého víkendu budú prítomné remeselníčky s výrobou venčekov, košíkov, háčkovaných a vyšívaných ozdôb.
