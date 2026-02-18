< sekcia Regióny
VLKY V OKOLÍ TRNAVEJ HORY: Zachovajte pokoj a odstup, radia ochranári
Autor TASR
Trnavá Hora 18. februára (TASR) - V blízkosti obce Trnavá Hora v okrese Žiar nad Hronom bol v uplynulých dňoch zaznamenaný výskyt vlkov. Obec na sociálnej sieti zverejnila zábery, ktoré zachytávajú niekoľko jedincov na lúke pri jednej z miestnych častí. Starosta Pavel Kravec v tejto súvislosti skonštatoval, že častejšie zaznamenávajú v obci výskyt medveďa hnedého.
„Vlkov som zaznamenal prvýkrát, že sa objavili v tých častiach medzi hornou Trnavou Horou a Kľačanmi,“ poznamenal s tým, že priamy stret s nimi či ohrozenie hlásené neboli.
Podľa Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR je výskyt tejto šelmy v katastri obce normálny a možno ho považovať za bežný. Priblížila, že na Slovensku žije relatívne početná populácia vlka dravého, ktorá sa vyskytuje vo väčšine lesnatých oblastí krajiny.
„Populácia vlkov je evidovaná vo viacerých okresoch vrátane okolia Žiaru nad Hronom, keďže sa Trnavá Hora nachádza v časti Kremnických vrchov, kde máme zaznamenaný pohyb aj domovský okrsok vlka dravého,“ uviedol odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR.
Domovský okrsok jednej svorky vlka dravého môže podľa odborníkov predstavovať plochu aj 150.000 až 200.000 hektárov, čo môže zasahovať do viacerých okresov a jeho pohyb závisí najmä od potravných zdrojov.
ŠOP SR doplnila, že aktuálne nemá hlásenia o žiadnych stretoch s vlkom dravým v okrese Žiar nad Hronom. Odporučila, že v prípade náhodného stretnutia s týmito šelmami je dôležité zachovať pokoj. „Vlk je plaché zviera a prirodzene sa človeku vyhýba, preto je riziko stretu veľmi nízke,“ vysvetlila.
Ak by aj napriek tomu došlo k takejto situácii, je potrebné zachovať pokoj a odstup, nepribližovať sa a zviera nerušiť. Ochranári tiež radia pomaly a pokojne sa z miesta vzďaľovať, nerobiť prudké pohyby ani neobchádzať zviera tesne zblízka.
