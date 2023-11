V.Maňka: Vládne opatrenia zobrali rozpočtu Zvolena viac ako milión eur

Zvolen 27. novembra (TASR) - Opatrenia, ktoré prijala vláda v posledných rokoch, a výdavky pre rast cien zobrali z tohtoročného rozpočtu mesta Zvolen viac ako milión eur. Pre TASR to v súvislosti s odpočtom svojej ročnej činnosti uviedol primátor mesta Vladimír Maňka.



Ako ďalej uviedol, vo väčšine miest vlani, po vypuknutí energetickej krízy, zvýšili miestne dane. Vo Zvolene to tak nebolo, preto museli stopnúť v rozpočte naplánované práce, tovary a služby za 900.000 eur. V lete tiež podľa primátora zastavili vyplácanie dotácií pre športové kluby, kultúru, sociálnu oblasť, vzdelávanie i životné prostredie. Do toho podľa jeho slov prišlo aj to, s čím v meste nepočítali. Napríklad inšpekčná správa odhalila, že v škôlke na Ulici 1. mája je veľké množstvo azbestu. "Pre riziko ohrozenia zdravotného stavu sme sa ju rozhodli zbúrať, deti sme dočasne umiestnili do iných škôlok," objasnil s tým, že na tom istom mieste postavia novú budovu. Financovať ju plánujú z plánu obnovy.



Od februára tohto roka si mesto začalo spravovať takmer 600 mestských bytov, ktorých správu si samospráva dovtedy objednávala u externých firiem. Primátor tiež priblížil, že vedenie mesta pracuje na tom, aby využilo čo najviac zdrojov z Európskej únie. "Sú to investície za desiatky miliónov eur. Okrem spomínaných škôlok sú to rekonštrukcie a zníženie energetickej spotreby základných škôl i nová plaváreň," informoval. Doplnil, že od mája nového roka spustia pre veľkú časť mesta regulované parkovanie.



Zdôraznil, že pripravujú aj obnovu hradného paláca na Pustom hrade i veže na Dolnom hrade. V pláne je aj rekonštrukcia strechy na autobusovej stanici s vybudovaním záchytného parkoviska ako aktívnej zelenej strechy. Primátor poznamenal, že plánujú aj elektrické informačné tabule na autobusových zastávkach vo Zvolene. Vybudovať chce aj približne 20 nabíjacích bodov pre elektromobily v jednotlivých mestských častiach. "Pracujeme aj na ďalších projektoch, o ktorých budeme informovať," ukončil.



Vladimír Maňka je primátorom Zvolena od konca minulého roka. V jesenných komunálnych voľbách získal 59,43 percenta hlasov. Maňka bol primátorom Zvolena aj v rokoch 1999 až 2005.