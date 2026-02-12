< sekcia Regióny
V Múzeu liptovskej dediny oslávia fašiangy dedinskou zabíjačkou
Organizátori sa počas fašiangového podujatia vrátia k ukážkam tradičných postupov zabíjačky a špecialít.
Autor TASR
Pribylina 12. februára (TASR) - V Múzeu liptovskej dediny v Pribyline v sobotu 14. februára oslávia fašiangy dedinskou zabíjačkou. Obdobie fašiangov pre našich predkov predstavovalo čas plný zábav, veselosti, sprievodov, masiek a príprav na nový hospodársky rok. TASR o tom informovala programová manažérka Liptovského múzea Silvia Vančová.
„Fašiangový sprievod v podaní Folklórneho súboru Liptov roztancuje návštevníkov v liptovskej dedine. Vďaka maskám, folklórnym spevom, tancom a pochodu dedinou s muzikantmi budú môcť návštevníci zažiť autentickú atmosféru zašlých čias. Fašiangy budú prezentáciou starých zvykov a rituálov symbolického ukončenia veselosti pred pôstom,“ uviedla Vančová.
Organizátori sa počas fašiangového podujatia vrátia k ukážkam tradičných postupov zabíjačky a špecialít. „Návštevníci uvidia, ako sa na tradičnej liptovskej zabíjačke bravčové mäso spracovávalo a pripravovalo. Budú si môcť kúpiť kvalitné mäsové výrobky a tiež ochutnať zabíjačkové špeciality v podaní kuchára Ivana Rusinu,“ doplnila Vančová.
Súčasťou programu budú aj interaktívne dielne, ukážky tradičných remesiel a spoznávanie dobových obyčajov. Návštevníci sa budú môcť započúvať do odborných prednášok venovaným chovu, ochoreniam a kvalite mäsa ošípaných.
Oslavu liptovských fašiangov obohatí jazda vlakom Považskej lesnej železnice, ktorá v sobotu poruší svoju mimosezónnu výluku a vypraví historický vláčik.
