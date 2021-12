Návštevnosť hradu v Trenčíne pokorila aj tento rok stotisícovú hranicu

Trenčín 29. decembra (TASR) – Napriek pandémii pokorila aj tento rok návštevnosť Trenčianskeho hradu hranicu 100.000 ľudí. Jubilejnou návštevníčkou hradu bola v stredu v Španielsku žijúca Trenčanka Alica s partnerom a dvomi deťmi.



Ako informovala Radovana Keliarová z komunikačného oddelenia Trenčianskeho múzea v Trenčíne, cenou pre jubilejnú návštevníčku je let balónom a hradná medovina.



„Mladá rodinka zo španielskej Valencie neskrývala prekvapenie a veľkú radosť z výhry. Mesto pod hradom navštevujú približne dvakrát do roka najmä kvôli rodine žijúcej priamo v Trenčíne. Na hrade boli spolu v tomto zložení prvýkrát,“ priblížila Keliarová.



Napriek pandémii sa vďaka mimoriadnej letnej sezóne krivka návštevnosti oproti minulému roku mierne zdvihla.



„Čísla boli vyššie než pred pandémiou. V júli a auguste prešlo bránami hradu napriek prísnym hygienickým opatreniam až 70.315 návštevníkov, čo je takmer o 6400 ľudí viac ako minulý rok a bezmála o 2700 návštevníkov viac ako v roku 2019, kedy Trenčiansky hrad zaznamenal rekordnú návštevnosť,“ uviedol Martinisko.



Ako dodal, na návštevu Trenčianskeho hradu majú záujemcovia posledné dva dni v tomto roku, od 1. januára bude hrad až do odvolania zatvorený.