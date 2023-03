Umelecky sa vyžil v električke: Polícia mužovi namerala 1,63 promile

Bratislava 11. marca (TASR) - Ružovou fixkou popísal 47-ročný Rastislav S. vnútro bratislavskej električky. Policajti mu namerali 1,63 promile. Voči mužovi začali trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania cudzej veci, za ktorý mu hrozí trest odňatia slobody na jeden rok. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



Bratislavskí policajti v sobotu v skorých ranných hodinách hliadkovali na Botanickej ulici v smere do centra mesta. Krátko po polnoci ich pracovníci dopravného dispečingu Dopravného podniku Bratislava informovali, že v linke číslo 4 sa nachádza muž, ktorý fixkou popísal vnútrajšok električky na rôznych miestach.



"Hliadka polície sa presunula do danej električky, kde si všimla muža sediaceho na sedadle zjavne pod vplyvom alkoholu so škvrnami na oboch rukách ružovej farby. (...) Pred hliadkou vybral z vrecka fixu ružovej farby a vyhodil ju za sedadlo," priblížila Šimková.



Muža obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na príslušné policajné oddelenie s cieľom vykonania ďalších potrebných úkonov.