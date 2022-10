Vnútroblok na Mierovej a Odbojárov zrevitalizovali za vyše 100.000 eur

Dolný Kubín 4. októbra (TASR) - Vnútroblok medzi ulicami Mierová a Odbojárov v Dolnom Kubíne zrekonštruovali za vyše 100.000 eur. Súčasťou prác bola aj kompletná obnova chodníkov a ihriska. Dažďová voda z týchto plôch už nebude odtekať do kanalizácie, ale zadržia ju v okolitej zeleni. TASR o tom v utorok informoval Martin Buzna z kancelárie primátora mesta Dolný Kubín.



"V najbližších dňoch zrealizujú technické služby mesta doplnenie gumených zatrávňovacích rohoží pod hracie prvky a spevnenú plochu z dlažby pod hrací stôl," doplnil Buzna.



Súčasťou rekonštrukcie bola aj výmena verejného osvetlenia. Staré lampy nahradili novými úspornými LED svetlami s orientáciou k zemi, aby obmedzili svetelný smog v noci. Revitalizovali aj zeleň v celom priestore k bytovým domom. K biodiverzite podľa Buznu prispeje aj nový hmyzí hotel či stĺp s hniezdami pre lastovičky.



Rekonštrukciu vnútrobloku vysúťažili za sumu približne 113.000 eur. Z Európskej únie a štátneho rozpočtu na to mesto dostane necelých 90.000 eur. "Ďalší vnútroblok, pre ktorý pripravujeme projektovú dokumentáciu, je na Okružnej ulici," priblížil Buzna s tým, že ak budú úspešní vo výzvach, mohli by ho zrekonštruovať v budúcom roku.