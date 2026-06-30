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Vnútroblok na sídlisku Lúčky v Bojniciach prejde revitalizáciou
Aktivity plánuje radnica zrealizovať v strede sídliska medzi ulicami Lúčky, SNP a Nemocničná v tvare trojuholníka.
Autor TASR
Bojnice 30. júna (TASR) - Časť vnútrobloku na sídlisku Lúčky v Bojniciach prejde revitalizáciou, zahŕňať bude ošetrenie i výsadbu novej zelene či nové hracie prvky na ihrisku. Na investíciu v hodnote viac ako 230.000 eur získa samospráva nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci inštitútu tzv. udržateľného mestského rozvoja (UMR). Návrh zmluvy o NFP schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom júnovom rokovaní.
Aktivity plánuje radnica zrealizovať v strede sídliska medzi ulicami Lúčky, SNP a Nemocničná v tvare trojuholníka. „Revitalizácia na sídlisku bude zahŕňať výmenu spevnených nepriepustných povrchov za priepustné, tiež výmenu zelene a všetkých hracích prvkov, priestor sa doplní i o nové prvky,“ konkretizoval vedúci oddelenia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia mestského úradu Andrej Pršo.
Spomenul, že na území sa momentálne nachádzajú staré asfaltové plochy, ktoré plánuje radnica o niečo zmenšiť a na niektorých miestach doplniť o zeleň, pribudne tam tiež pocitový chodník. „Súčasné hracie prvky už majú tiež svoju životnosť, v rámci projektu preto zabezpečíme ich výmenu, existujúce pieskovisko prejde obnovou, kde sa vymení piesok a pieskovisko sa doplní o tienenie,“ priblížil s tým, že projekt nerieši výrub zelene, naopak, sa v území doplnia nové stromy a kríky, existujúca zeleň prejde revitalizáciou.
Na revitalizáciu centra sídliska má mesto v rámci UMR schválenú alokáciu vo výške 230.000 eur, v zmysle rozhodnutia o schválení NFP celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú približne 235.000 eur, NFP je vo výške 216.000 eur. Mesto už vybralo aj zhotoviteľa prác, s ktorým uzatvorilo zmluvu o dielo. Práce zabezpečí spoločnosť MV staving so sídlom v Prievidzi za približne 233.000 eur. S realizáciou projektu chce mesto začať po tom, ako dostane od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zmluvu o NFP.
Aktivity plánuje radnica zrealizovať v strede sídliska medzi ulicami Lúčky, SNP a Nemocničná v tvare trojuholníka. „Revitalizácia na sídlisku bude zahŕňať výmenu spevnených nepriepustných povrchov za priepustné, tiež výmenu zelene a všetkých hracích prvkov, priestor sa doplní i o nové prvky,“ konkretizoval vedúci oddelenia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia mestského úradu Andrej Pršo.
Spomenul, že na území sa momentálne nachádzajú staré asfaltové plochy, ktoré plánuje radnica o niečo zmenšiť a na niektorých miestach doplniť o zeleň, pribudne tam tiež pocitový chodník. „Súčasné hracie prvky už majú tiež svoju životnosť, v rámci projektu preto zabezpečíme ich výmenu, existujúce pieskovisko prejde obnovou, kde sa vymení piesok a pieskovisko sa doplní o tienenie,“ priblížil s tým, že projekt nerieši výrub zelene, naopak, sa v území doplnia nové stromy a kríky, existujúca zeleň prejde revitalizáciou.
Na revitalizáciu centra sídliska má mesto v rámci UMR schválenú alokáciu vo výške 230.000 eur, v zmysle rozhodnutia o schválení NFP celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú približne 235.000 eur, NFP je vo výške 216.000 eur. Mesto už vybralo aj zhotoviteľa prác, s ktorým uzatvorilo zmluvu o dielo. Práce zabezpečí spoločnosť MV staving so sídlom v Prievidzi za približne 233.000 eur. S realizáciou projektu chce mesto začať po tom, ako dostane od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zmluvu o NFP.