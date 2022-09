Vnútroblok na sídlisku Západ v Levoči zregenerujú vďaka eurofondom

Levoča 6. septembra (TASR) - Vnútroblok na sídlisku Západ v Levoči zrevitalizujú vďaka eurofondom v rámci výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Celková cena diela podľa zverejnenej zmluvy presahuje 380.000 eur s DPH a práce potrvajú šesť mesiacov od odovzdania staveniska.



Dávid Labuda z oddelenia investičnej činnosti na Mestskom úrade v Levoči pre TASR uviedol, že zmluva so zhotoviteľom je v súčasnosti na kontrole orgánov, s prácami by sa mohlo začať v najbližších týždňoch. "Uvidíme, ako sa vyvinú poveternostné podmienky počas jesene, jednotlivé aktivity sa budú realizovať, kým nám to počasie dovolí," uviedol Labuda s tým, že v lokalite vybudujú novú futbalovú plochu s prírodným trávnikom, workoutové a detské ihrisko. Okrem toho sa tiež ráta s novým mobiliárom, chodníkmi, osvetlením, kamerovým systémom a sadovými úpravami.



Revitalizácia sa dotkne plochy medzi bytovými domami vo veľkosti okolo 3000 štvorcových metrov. "Prioritou v tomto území je zeleň, takže projekt ráta s výsadbou približne 70 stromov," doplnil Labuda s tým, že všetky plochy budú vodopriepustné.