Vnútroblok na sídlisku Zapotôčky v Prievidzi prejde revitalizáciou

Prievidza 10. mája (TASR) - Mesto Prievidza začalo tento týždeň s revitalizáciou vnútrobloku medzi Šulekovou ulicou a Ulicou I. Bukovčana na sídlisku Zapotôčky. Na menší projekt v podobe obnovy verejného priestranstva získalo grant od Nadácie EPH vo výške 10.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



„Vnútroblok bol dlhodobo zanedbaný, keďže sa nachádzal v súkromnom vlastníctve. Mesto ho preto odkúpilo, aby mohlo začať s jeho úpravou,“ spomenula Beňadiková. Cieľom samosprávy je podľa nej vytvoriť atraktívne komunitné miesto pre oddych, stretávanie sa a zlepšenie životného prostredia v tejto časti sídliska.



S obnovou verejného priestranstva začala radnica v týchto dňoch, a to terénnymi a sadovými prácami, ktoré realizujú Technické služby mesta Prievidza (TSMPD) v spolupráci so spoločnosťou Hebau.



„Obnova plochy pozostáva z vytvorenia funkčných zón v podobe komunitných oddychových plôch, pobytovej lúky, vtáčej zóny a motýlej zóny s lúčnymi a trvalkovými záhonmi pre opeľovače. Rovnako vytvoríme aj oddychové plochy s mobiliárom,“ opísala Beňadiková.



Terénne a sadové úpravy realizujú TSMPD za 11.866,43 eura, súčasťou revitalizácie je aj inštalácia nového mestského mobiliáru. Za stoly pre oddychové zóny, odpadkové koše a cyklostojany radnica zaplatí vybraným dodávateľom 9417,94 eura, za pitnú fontánku a súvisiace základové konštrukcie 5255,70 eura. Do priestoru pribudnú tiež vtáčie búdky za 160 eur.



„Každý projekt, aj ten najmenší, zohráva dôležitú úlohu pri zveľaďovaní našich verejných priestranstiev. V Prievidzi sa snažíme nielen o veľké investície, ale aj o starostlivosť o detaily, ktoré spríjemňujú život všetkým našim obyvateľom. Malé zlepšenia môžu mať veľký dosah na kvalitu života v našom meste,“ uzavrela primátorka Katarína Macháčková.