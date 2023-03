Vnútroblok na žilinskom sídlisku Vlčince po rokoch zrevitalizujú

Žilina 17. marca (TASR) - Vnútroblok v lokalite ulíc Slovanská a Tulská v Žiline po rokoch zrevitalizujú. Pre obyvateľov Vlčiniec tak pribudne nový oddychovo-zábavný priestor so zeleňou. Projekt je z prevažnej časti hradený z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa Žiliny Barbora Zigová.



Pri návrhu podľa žilinského primátora Petra Fiabáneho rešpektovali pôvodný priestor, existujúce spevnené plochy a súčasné funkčné využitie. Doplnili požiadavky obyvateľov žijúcich v blízkom okolí. "Obnovy sa dočkajú športové asfaltové plochy, vzniknú nové chodníky, vytvoríme herné prvky i mobiliár pre deti a mládež. Obnovíme a doplníme drobný mobiliár v podobe prístreškov na smetné nádoby, lavičky, ležadlá, kruhové lavičky či šachové stoly," priblížil.



Samospráva dá vytvoriť nové herné kopce, vysadí stromy, kry a trvalkové záhony. Väčšiu časť existujúcich trávnikov rekultivujú. Na vyšliapaných miestach a okolo nových herných plôch i prvkov mobiliára trávnik doplnia plastové rohožky.



Pozdĺž západnej strany vnútrobloku rovnobežne so Slovanskou ulicou vytvoria novú bežeckú dráhu v dĺžke 130 metrov s povrchom z gumovej zmesi. "Areál doplníme verejným osvetlením. Z herných prvkov pre deti a mládež pribudnú štyri drevené veže. Dve budú slúžiť ako parkourové ihrisko a dve ako detské ihriská s rôznymi preliezkami. Pri južnej detskej veži pribudne väčšia dopadová plocha s gumovými rohožami, ktorá bude v sebe zahŕňať herné prvky pre deti so zníženou schopnosťou pohybu," načrtla hovorkyňa s tým, že je to predovšetkým trampolína a kolotoč pre deti na invalidnom vozíku.



Nosným bodom revitalizácie je výsadba zelene. "K jestvujúcej zeleni pribudnú ďalšie listnaté a ihličnaté stromy, kry, trvalkové záhony a popínavá zeleň. Tá zakryje prístrešky smetných nádob a vytvorí parkovacie zábrany," doplnil žilinský primátor.



Revitalizácia vnútrobloku sa začala v marci a skončí sa do 31. októbra tohto roka. Celkové náklady sú vo výške 677.000 eur, z toho je nenávratný finančný príspevok 574.000 eur.