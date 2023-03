Vnútroblok s ihriskom v bratislavskom Novom Meste čaká obnova

Bratislava 29. marca (TASR) - Vnútroblok na Ľudovom námestí v bratislavskom Novom Meste, ktorého súčasťou je aj detské ihrisko, čaká revitalizácia. Práce by mali trvať štyri mesiace, náklady by mali dosiahnuť viac ako 309.000 eur. Priestor odovzdala mestská časť stavebníkovi v stredu. TASR o tom informovala Veronika Bauch z úseku komunikácie miestneho úradu.



"Vnútroblok na Ľudovom námestí má najlepšie roky za sebou. Park pri ihrisku prešiel rekonštrukciou pred niekoľkými rokmi, no na ihrisko sa už nedostalo. Z tohto priestoru sa stane miesto, ktoré bude spĺňať aj bezpečnostné, estetické aj ekologické požiadavky," skonštatoval starosta Nového Mesta Matúš Čupka.



Obnova kladie dôraz na ekológiu, zlepšenie vodozádržných a výparných vlastností priestoru. Časť, ktorá sa týka detského ihriska, je rozdelená na dve časti - ihrisko s hracou zostavou a hojdačkami a na lezeckú pyramídu v druhej časti pozemku. Časti sú oddelené dlažobnou plochou tvoriacou ústredný priestor ihriska, kde bude aj pitná fontánka. Z centrálneho priestoru bude prístupná aj plocha športoviska s basketbalovým košom.



Výmenou povrchov sa má zvýšiť vodopriepustnosť dopadových a spevnených plôch. Všetky prvky sú navrhované so zreteľom na ekológiu. Herné prvky majú byť z trvácnych hliníkových profilov so zníženou uhlíkovou stopou, herná vežová zostava z recyklovaných materiálov.



Projekt je financovaný z eurofondov.