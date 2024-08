Vo Dvorci vybudujú vodozádržné opatrenie po nedávnych povodniach

Dvorec 7. augusta (TASR) - Samospráva obce Dvorec v okrese Bánovce nad Bebravou plánuje na svojom území vybudovať vodozádržné opatrenie. Suché poldre majú zmierniť negatívne vplyvy zmeny klímy a ochrániť obec pred bleskovými povodňami.



Zámer predložila obec orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie. Rieši zmiernenie negatívnych dôsledkov zmeny klímy vo forme zadržania odtekajúcej dažďovej vody pomocou vodozádržného opatrenia, ktoré spomalí odtok vody pri prívalových dažďoch, zadrží ju v území a prispeje k ochrane majetku a zdravia občanov obce.



"Vodozádržné opatrenie bude tvorené súborom navzájom súvisiacich siedmich suchých poldrov. Suché poldre budú realizované budovaním oporných múrov pre terasovanie prirodzeného svahu," priblížila obec. Na vybranom území plánuje vybudovať celkom šesť oporných múrov. "Po intenzívnych dažďoch bude zachytávaná voda za opornými múrmi tvoriť dočasné jazierka, z ktorých sa voda postupne vyparí do vzduchu a vsiakne do zeme, čím sa zabezpečí prirodzený kolobeh vody v prírode so zabezpečením ochrany ohrozenej časti obce proti bleskovým povodniam," ozrejmila samospráva.



Riešenie ochrany obce pred povodňami patrí podľa samosprávy medzi najpálčivejšie problémy. "V auguste 2021 došlo k splaveniu ornice následkom prívalových dažďov a silného vetra, čo spôsobilo množstvo škôd," pripomenula obec. Kompetentní účastníci obhliadky následne podľa nej špecifikovali opatrenia na ochranu pred povodňami, vodný tok Inovec je tiež zaradený medzi toky s existujúcim potenciálne významným povodňovým rizikom.



Predpokladané náklady na vybudovanie vodozádržného opatrenia spresní obec v ďalších fázach projektu.