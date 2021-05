Vo dvore Podpolianskeho múzea otvorili expozíciu detvianskych krížov

Detva 5. mája (TASR) – Vo dvore Podpolianskeho múzea v Detve otvorili v stredu exteriérovú expozíciu detvianskych drevených vyrezávaných krížov. Pochádzajú z druhej polovice 20. storočia, v súčasnosti ich je deväť, pribudnúť by však mali ďalšie. Pre TASR to počas otvorenia expozície povedala vedúca múzea Renáta Babicová.



Ako dodala, detvianske kríže sú rozdelené do dvoch skupín - náhrobné a prícestné. „Tie, ktoré tu vystavujeme, sú náhrobné, ich výška je tak približne do 1,7 metra. Zhotovovali sa už počas života človeka, ktorý ich mal po smrti pri hrobe,“ spomenula. „Ľudia v minulosti žili s tým, že raz príde smrť. Bolo to prirodzenejšie ako dnes. Väčšinou si dávali kríže vyrobiť miestnym výrobcom, remeselníkom,“ doplnila.



Ako uvádza mesto Detva na svojej oficiálnej webstránke, náhrobné kríže označujú miesta posledného odpočinku zosnulých. Možno ich nájsť na detvianskom cintoríne i v expozícii na Kalvárii, v blízkosti detvianskeho cintorína. „Detvianske kríže sú artefaktmi ľudového umenia Podpoľania. Tieto symboly kresťanskej viery sú prejavom zručnosti a majstrovstva rúk miestnych tvorcov drevorezbárov,“ informuje samospráva.



Kríže sú zdobené vyrezávanými ornamentmi a ich kolorovaním. Geometrické a rastlinné ornamenty a kresťanská symbolika zdobia prednú a aj bočné steny kríža. Z ornamentov sa najčastejšie vyskytujú trojlist, kvietok, lístky, vinič so strapcami hrozna, srdce i slimák. Na náhrobných krížoch je súčasťou aj nápis s menom zosnulého a rokom jeho narodenia a úmrtia. Základná farba kríža je tmavá, ornamenty sú biele, žlté, zelené i červené. „Farebné začali byť v období renesancie a baroka. Barok všetko zdobil a farebnosť sa odrazila aj na krížoch. Staršie, pôvodnejšie kríže, sú hladké, nezdobené. Väčšinou si návštevník spája Podpoľanie s farebnými krížmi, najstaršie však boli bez výzdoby,“ zdôraznila Babicová s tým, že detviansky kríž je zvyčajne ukončený a chránený plechovou strieškou a jej okraj má čipkovaný vzor.



Kríže vo dvore múzea si môžu záujemcovia v múzeu v historickej časti Detvy pozrieť v pondelok, stredu alebo v piatok od 8.00 do 16.00 h. V múzeu platia opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. Dezinfekcia rúk a rúško sú samozrejmosť.



Otvorená expozícia vo dvore Podpolianskeho múzea v Detve je financovaná prostredníctvom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie z členského príspevku Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.