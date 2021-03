V trnavskej nemocnici klesol počet pacientov s COVID-19 na 105

Trnava 12. marca (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici (FN) Trnava počet hospitalizovaných s ochorením COVID-19 klesol na aktuálnych 105 pacientov, ďalší štyria pacienti sú s podozrením na toto ochorenie. Umelú pľúcnu ventiláciu potrebujú podľa hovorcu FN Mateja Martoviča 15 z nich.



Na začiatku marca bolo v zariadení 134 pacientov s COVID-19, v priebehu februára sa počet hospitalizovaných pohyboval od 119 do 138, počet ľudí na umelej pľúcnej ventilácii od 18 do 24. "K 11.3. evidujeme vo FN Trnava 43 úmrtí pacientov, ktorí mali potvrdené ochorenie COVID-19," uviedol Martovič. Za uplynulý mesiac má nemocnica zaznamenaných celkových 158 úmrtí takýchto pacientov, čo je zatiaľ najvyšší počet. V januári to bolo 134, v decembri 82, novembri 37 a v októbri 16.



V priebehu zhruba mesiaca, od polovice februára do piatka (12.3.), sa znížil aj počet pozitívne testovaných zamestnancov FN. "V súčasnosti je to spolu 16 zamestnancov, z toho je 15 zdravotníckych, z nich štyria lekári a sedem sestier," dodal Martovič. Najvyšší počet pozitívne testovaných zamestnancov mala FN v polovici decembra – 94, počet začal výraznejšie klesať až v prvej dekáde februára.



Vo FN Trnava doteraz celkovo využili na zaočkovanie už takmer 21.000 dávok vakcíny Pfizer/BioNTech.