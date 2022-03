Vo Fakultnej nemocnici Trenčín začali s očkovaním vakcínou od Novavaxu

Trenčín 17. marca (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici (FN) Trenčín začali vo štvrtok podávať záujemcom o očkovanie vakcínu Nuvaxovid od spoločnosti Novavax. Informovala o tom nemocnica na svojej webovej stránke.



Vakcinačné centrum je v areáli FN Trenčín vedľa neurologického a psychiatrického pavilónu na začiatku hlavného parkoviska.



„Ide o dvojfázovú vakcínu, ktorá je určená osobám nad 18 rokov. Záujemcovia sa môžu registrovať elektronicky na webovej adrese Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), ale záujemcov zaočkujú aj bez registrácie v čase od 7.30 do 11.30 h a od 12.00 do 14.30 h,“ informuje FN Trenčín s tým, že presný rozpis očkovania v nemocnici od budúceho týždňa zverejnia čoskoro.



Podľa hovorkyne mesta Trenčín Eriky Ságovej, v Trenčíne v Poliklinike MDclinic na sídlisku Juh očkujú vakcínami od spoločností Pfizer/BioNTech (vždy v pondelok) a Moderna (v piatok) od 12.00 do 15.00 h.