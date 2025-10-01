< sekcia Regióny
Vo fakultnej nemocnici v Nitre platí zákaz návštev
Príčinou opatrenia je nárast nákazlivých ochorení.
Autor TASR
Nitra 1. októbra (TASR) - Vo fakultnej nemocnici v Nitre platí zákaz návštev na všetkých oddeleniach a klinikách. Ako informovala nemocnica, návštevy sú zakázané od 30. septembra z dôvodu ochrany zdravia pacientov.
Príčinou opatrenia je nárast nákazlivých ochorení. Podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre bolo v uplynulom týždni v Nitrianskom kraji zaznamenaných celkovo 3729 akútnych respiračných ochorení. „Z tohto počtu šlo o chrípku v 709 prípadoch. Oproti minulému kalendárnemu týždňu to predstavuje nárast chorobnosti chrípky o 37,6 percenta,“ uviedol RÚVZ.
Najviac chorých bolo medzi deťmi vo veku nula až päť rokov. „Pre zvýšený výskyt ochorení musela byť zatvorená jedna materská škola v Zlatých Moravciach,“ pripomenul RÚVZ. Ako doplnil, ochorenia hlásilo 39 percent praktických lekárov pre deti a dorast a 31 percent lekárov pre dospelých.
