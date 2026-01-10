< sekcia Regióny
Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne platí až do odvolania zákaz návštev
Na základe zhoršenej epidemiologickej situácie vo Fakultnej nemocnici Trenčín sú od 9. januára pozastavené návštevy.
Autor TASR
Trenčín 10. januára (TASR) - Vo Fakultnej nemocnici (FN) Trenčín platí od piatka (9. 1.) zákaz návštev. Informovala o tom nemocnica na svojej webovej stránke.
„Na základe zhoršenej epidemiologickej situácie vo Fakultnej nemocnici Trenčín sú od 9. januára pozastavené návštevy v celej nemocnici až do odvolania,“ informuje FN Trenčín.
