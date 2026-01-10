Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 10. január 2026Meniny má Dáša
< sekcia Regióny

Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne platí až do odvolania zákaz návštev

.
Na snímke trenčianska nemocnica. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Na základe zhoršenej epidemiologickej situácie vo Fakultnej nemocnici Trenčín sú od 9. januára pozastavené návštevy.

Autor TASR
Trenčín 10. januára (TASR) - Vo Fakultnej nemocnici (FN) Trenčín platí od piatka (9. 1.) zákaz návštev. Informovala o tom nemocnica na svojej webovej stránke.

„Na základe zhoršenej epidemiologickej situácie vo Fakultnej nemocnici Trenčín sú od 9. januára pozastavené návštevy v celej nemocnici až do odvolania,“ informuje FN Trenčín.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima nám ešte ukáže, čo dokáže

OBRAZOM: Takto zasiahla snehová nádielka európske mestá

KOMENTÁR J. HRABKA: Návrat k normálu

REKORDNÁ ZIMA: Vo Vígľaši-Pstruši bolo ráno mínus 25,6 stupňa