Vo fakultnej nemocnici v Žiline začali operovať kladivkové prsty

Žilina 17. novembra (TASR) - Oddelenie ortopédie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline rozšírilo spektrum výkonov o operáciu s využitím technológie magnéziového implantátu. V žilinskej nemocnici zaviedli novú metódu pri chirurgickej korekcii takzvaných kladivkových deformít prstov na nohách ako prví na Slovensku. Informovala o tom hovorkyňa FNsP Žilina Lenka Záteková.



Kladivkové prsty patria podľa primára ortopédie Róberta Krauseho medzi najrozšírenejšie deformácie končatín. Spôsobovať môžu špecifické obmedzenia, bolesti, tlak v topánke a následné zápaly.



"Prst na nohe je pri tomto ochorení ohnutý do tvaru pripomínajúceho kladivo, často sa už nedá narovnať. Stav je spôsobený postupným poklesom priečnej klenby nohy, ktorý vzniká z dôvodu degenerácie väzov a ochabnutia svalov," uviedol Krause.



Deformita kladivkových prstov sa doteraz riešila fixáciou pomocou drôtu vyčnievajúceho zo samotného prsta. V nohe pacienta ostával niekoľko týždňov. Žilinský ortopéd Augustín Majcher zaviedol novú operačnú techniku s využitím magnéziového implantátu. Jeho výhodou je schopnosť prirodzene sa vstrebať do tela. Materiál nie je potrebné vyberať a nie je už nevyhnutný žiadny ďalší zásah do organizmu. Zákrok úspešne absolvovali vo FNsP Žilina už prvé dve pacientky.



"Samotný implantát je pevný, no súčasne pružný, vkladáme ho priamo do vnútra dvoch článkov prstov, čím zabezpečíme ich fixáciu v správnom postavení. Vďaka jedinečným vlastnostiam tohto materiálu ho telo degraduje a začne premieňať na kostné tkanivo. Približne do roka sa úplne vstrebe," dodal Majcher.