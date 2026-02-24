< sekcia Regióny
Vo farskom kostole v Ružomberku chcú zreštaurovať vitráže od Ľ. Fullu
Kovové rámy sú po rokoch zhrdzavené, tmel vypadaný a mnohé sklenené tabule prasknuté.
Autor TASR
Ružomberok 24. februára (TASR) - Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja v Ružomberku chce reštaurovať vitráže od umelca Ľudovíta Fullu vo farskom kostole sv. Ondreja. Farnosť informovala na sociálnej sieti, že podala žiadosť o podporu rozsiahleho projektu na záchranu vitráží do dotačného programu Ministerstva kultúry SR s názvom Obnovme si svoj dom.
„Ide o jedinečné vitráže od svetoznámeho umelca Ľudovíta Fullu. Kým na pohľad zvonku vyzerá okno majestátne, pri pohľade zblízka zvnútra je realita veľmi smutná - okná sú v havarijnom stave,“ uviedli z farnosti.
Ako spresnili, kovové rámy sú po rokoch zhrdzavené, tmel vypadaný a mnohé sklenené tabule prasknuté. Samotné polia s vitrážami sú podľa nich nebezpečne zdeformované a prehnuté, niekde až o desať centimetrov, takže reálne hrozí ich vypadnutie. „Náš projekt s rozpočtom vyše 64.000 eur rieši kompletnú výmenu vonkajších okien za nové s UV ochranou a nevyhnutnú opravu nosných oceľových rámov,“ dodali z farnosti.
„Ide o jedinečné vitráže od svetoznámeho umelca Ľudovíta Fullu. Kým na pohľad zvonku vyzerá okno majestátne, pri pohľade zblízka zvnútra je realita veľmi smutná - okná sú v havarijnom stave,“ uviedli z farnosti.
Ako spresnili, kovové rámy sú po rokoch zhrdzavené, tmel vypadaný a mnohé sklenené tabule prasknuté. Samotné polia s vitrážami sú podľa nich nebezpečne zdeformované a prehnuté, niekde až o desať centimetrov, takže reálne hrozí ich vypadnutie. „Náš projekt s rozpočtom vyše 64.000 eur rieši kompletnú výmenu vonkajších okien za nové s UV ochranou a nevyhnutnú opravu nosných oceľových rámov,“ dodali z farnosti.