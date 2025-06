Vo feratovom svete na Skalke pribudli novinky

Kremnica 28. júna (TASR) - Vo feratovom svete na Skalke pri Kremnici, ktorý je už aktuálne otvorený pre návštevníkov celý, pribudli novinky. Tie návštevníci nájdu na najobľúbenejšej ferate Komín. Informovala o tom koordinátorka propagácie mesta Kremnica Kvetoslava Hovoričová Fajčíková.



Riaditeľka Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica Zuzana Tileschová priblížila, že v areáli mesto každý rok pred sezónou zabezpečuje kompletné údržbové práce, ktorých cieľom je zabezpečiť komfort a bezpečnosť pre feratových nadšencov. Areál je otvorený už od začiatku mája, feratu Komín sprístupnili v polovici júna.



Návštevníkov tam potešia dve novinky - predĺžená via ferata Komín a tzv. Nová „zostupovka“. V rámci nej sa podarilo vymeniť už polorozpadnuté drevené stupienky za nové „pororoštové.“ Ako priblížil realizátor prác Pavol Rajčan, celkovo pribudlo 30 nových stupienkov v najťažších miestach zostupovej feraty, pričom vedenie istiaceho reťazca prispôsobili jej novému smeru.



Zliezanie zostupovkou tak bude vďaka protišmykovým stupienkom oveľa bezpečnejšie a jednoduchšie. Zostupovka je najfrekventovanejšou feratou a z tohto dôvodu bolo potrebné ju renovovať. Obnovu financovalo mesto Kremnica.



Rajčan dodal, že zmenili aj nástup na feratu Komín, ktorý sa rokmi ukázal ako nevhodný pre možné nebezpečenstvo pádu kameňov. „Nástup vytváral pomyselný lievik, kde padali kamene z viacerých via ferát priamo na nástup, v ktorom sa nachádzali návštevníci. Preto sme sa rozhodli vytýčiť nový smer a zmeniť nástup,“ priblížil s tým, že tak vznikla o 40 metrov dlhšia ferata Komín a Trubačova veža. Po zmene trasovania sú tieto feraty najdlhšie na Skalke.



Na Skalke tiež pribudli parkovacie terminály s možnosťou platenia za feraty vrátane QR kódu. Vstupné na feraty upravuje všeobecne záväzné nariadenie, ktoré v Kremnici prijali v októbri minulého roka. Vstup je podľa náčelníka Mestskej polície v Kremnici Romana Brhlíka možné zakúpiť platobnou kartou aj v platobnom automate.



Feratové areály na Skalke sa tešia veľkej obľube, ročne ich navštívi do 20.000 osôb. V dvoch feratových areáloch, ktoré sa tam nachádzajú, sa nachádza do 1000 metrov zabezpečených via feratových ciest. Je tam tiež sedem vzdušných mostov, pričom najdlhší má 80 metrov.