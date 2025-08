Vo Fiľakove budujú chodník, zvýši bezpečnosť žiakov

Fiľakovo 5. augusta (TASR) - Mesto Fiľakovo počas prázdnin buduje nový chodník na Mládežníckej ulici, ktorý bude viesť ku vchodu Základnej školy (ZŠ) Štefana Koháriho II. Chodník má zvýšiť bezpečnosť žiakov a návštevníkov školy, práce realizujú Verejnoprospešné služby mesta (VPS). TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



V okolí ZŠ Koháriho chodili deti doposiaľ pomedzi parkujúce autá, so žiadosťou o riešenie situácie sa na samosprávu obrátili aj viacerí rodičia. Nový chodník má oddeliť priestor pre peších od parkovacích miest, a tým zvýšiť bezpečnosť žiakov i návštevníkov.



„ZŠ Koháriho je naša najväčšia základná škola. Musíme sa priznať, že v posledných rokoch bol k nej najnebezpečnejší prístup zo všetkých našich štyroch škôl. Dopravná situácia v okolí je veľmi komplikovaná. Škola sa nachádza v obytnej časti mesta, medzi rodinnými domami s úzkymi ulicami. Nedá sa to tu veľmi rozširovať ani budovať nové parkoviská,“ skonštatoval primátor Fiľakova Attila Agócs.



S výstavbou chodníka začali VPS začiatkom letných prázdnin. Pracovníci na jednej strane ulice odstránili starý nefunkčný bufet a vybudovali tu 50 metrov dlhý prístupový chodník zo zámkovej dlažby. „Na druhej strane cesty sme premiestnili ostrovček na separovaný odpad, čím vznikol priestor na niekoľko parkovacích miest zo zatrávňovacích rohoží,“ priblížil riaditeľ VPS Tibor Tóth.



Výstavba chodníka má stáť približne 10.000 eur, práce budú dokončené do začiatku školského roka. V lokalite má vzniknúť približne rovnaký počet parkovacích miest, koľko bolo pri výstavbe potrebné odstrániť. „Okrem zvýšenia bezpečnosti žiakov sa tak skultúrni aj parkovanie. Predtým museli autá stáť na neupravenom teréne,“ dodal primátor.