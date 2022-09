Vo Fiľakove má o primátorskú stoličku záujem dvojica kandidátov

Fiľakovo 25. septembra (TASR) – Kým v komunálnych voľbách v roku 2018 bol vo Fiľakove v okrese Lučenec len jediný kandidát na primátora, v tohtoročných voľbách bude mať súčasný primátor mesta vyzývateľa. Záujem o primátorskú stoličku v meste majú totiž dvaja kandidáti. Vyplýva to zo zoznamu zaregistrovaných kandidátov, ktorý samospráva zverejnila na svojej webstránke.



Súčasný primátor Fiľakova Attila Agócs kandiduje vo voľbách za stranu Aliancia, na čele mesta je aktuálne druhé volebné obdobie. Kandidovať na primátora mesta sa rozhodol i Tibor Palúch, do volieb ide za stranu Hlas-SD.



Do volieb do mestského zastupiteľstva (MsZ) vo Fiľakove je zaregistrovaných celkom 28 kandidátov, z toho 24 nominovali politické strany či koalície. Počet členov MsZ vo Fiľakove sa budúce volebné obdobie zníži zo súčasných 15 na 13. Dôvodom je pokles počtu obyvateľov mesta pod hranicu 10.000. Obyvatelia Fiľakova si budú mestských poslancov vyberať v troch volebných obvodoch.



Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 29. októbra. Volebná kampaň sa začala 10. júna a skončí sa 48 hodín predo dňom volieb.