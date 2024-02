Vo Fiľakove pokračujú v obnove interiéru štadióna

Fiľakovo 27. februára (TASR) - Verejnoprospešné služby mesta (VPS) Fiľakovo aj túto zimu pokračujú v rekonštrukcii interiérových priestorov futbalového štadióna, ktorý je v ich správe. Počas aktuálnej zimy investovali do kolkárne a ďalších priestorov administratívnej budovy. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



Na prelome rokov 2023 a 2024 verejnoprospešné služby vymenili všetky výplňové konštrukcie na kolkárni. Na tento účel získali dotáciu vo výške 5000 eur od Banskobystrického samosprávneho kraja, približne 4000 eur hradila organizácia z vlastných zdrojov. "Po ukončení prác na kolkárni sme sa presunuli do administratívnej budovy, kde sme dokončili rekonštrukciu šatní mladších a starších žiakov výmenou podlahovej krytiny," priblížil riaditeľ VPS Tibor Tóth.



Fiľakovské verejnoprospešné služby sa počas zimných mesiacov zamerali aj na práce v kancelárskych priestoroch. "Kompletne sme zrekonštruovali kanceláriu ISSF manažéra, vymenili sme podlahy, kuchynku a urobili nové nátery," priblížil Tóth s tým, že obnova v hodnote približne 3000 eur bola hradená z prostriedkov organizácie.



V uplynulých rokoch VPS postupne zrekonštruovala kancelárie, chodby, schodisko a ďalšie spoločné priestory v administratívnej budove fiľakovského štadióna. Kompletnou obnovou prešli aj ubytovacie jednotky pre hráčov a trénera. Pribudol tiež nový zavlažovací systém, podarilo sa zrekonštruovať šatne domácich a hostí, vybudovať nové sociálne zariadenia či ošetrovňu. Aktuálnymi prácami chce samospráva zavŕšiť niekoľkoročnú postupnú obnovu interiérových priestorov štadióna. "Ostáva nám vymeniť niekoľko posledných okien. Pokúsime sa to dokončiť v tomto roku," dodal Tóth.