Vo Fiľakove predstavia knihu o živote maliara a lekárnika Csontváryho
Publikácia regionálneho historika Jozefa Puntigána približuje aj osudy ďalších lekárnikov, ktorí prevádzkovali haličskú apatéku.
Autor TASR
Fiľakovo 18. septembra (TASR) - V mestskej knižnici vo Fiľakove sa vo štvrtok popoludní uskutoční predstavenie novej publikácie o živote maliara a lekárnika Tivadara Kosztku Csontváryho v Haliči. Publikácia regionálneho historika Jozefa Puntigána približuje aj osudy ďalších lekárnikov, ktorí prevádzkovali haličskú apatéku. TASR o tom informovalo Hradné múzeum vo Fiľakove.
Nová dvojjazyčná slovensko-maďarská kniha s názvom Kapitoly zo života Csontváryho a haličských lekárnikov čitateľom približuje život Csontváryho a históriu lekárne v Haliči. „Otvorená bola v decembri 1884 ako prvá v obci, a preto sa tento známy lekárnik a umelec považuje za zakladateľa haličského lekárnictva,“ uviedlo múzeum.
Publikácia regionálneho historika Jozefa Puntigána pozostáva aj z množstva ilustrácií, verejnosti tak umožňuje vytvoriť si predstavu o spoločenskom živote spoločnosti na prelome 19. a 20. storočia. „Obsahuje súčasné aj staré fotografie o budove niekdajšej lekárne, podobizne lekárnikov a ich rodinných príslušníkov, úryvky z dobových novinových článkov, historické pohľadnice, citácie z korešpondencie Csontváryho, a v neposlednom rade aj ukážku z jeho maliarskej tvorby,“ priblížilo múzeum.
Predstavenie knihy o Csontvárym a haličskej lekárni sa v mestskej knižnici vo Fiľakove uskutoční vo štvrtok o 17.00 h. Čitateľská beseda bude vedená v maďarskom jazyku.
