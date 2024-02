Vo Fiľakove predstavia výstavu združenia maďarských fotografov

Fiľakovo 6. februára (TASR) - V galérii Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove predstavia putovnú výstavu Svetového združenia maďarských fotografov zloženú zo záberov v poradí už 23. ročníka fotografickej súťaže tohto spolku. Vernisáž výstavy sa uskutoční v piatok (9. 2.), pre verejnosť bude prístupná do 10. marca. TASR o tom informovalo Hradné múzeum vo Fiľakove (HMF).



Výstava v galérii vlastivedného múzea návštevníkom predstaví najúspešnejšie snímky aktuálneho ročníka súťaže, ktoré boli na základe hodnotenia odbornej poroty zaradené do putovnej výstavy. Do 23. ročníka súťaže sa prihlásilo 184 fotografov z deviatich krajín s celkovým počtom 1771 záberov. Ústrednou témou jubilejnej kategórie súťaže bola maďarská hymna, ktorej rukopis dokončil a odovzdal pred 200 rokmi Ferenc Kölcsey.



"V rámci kategórie maďarské aspekty sa spracovali porekadlá a príslovia, kým pri kategórii príroda boli motiváciou zvieratá a ich prirodzené prostredie. Kategória záberov vytvorených archaickým postupom bola sprísnená. Pri príležitosti 200. výročia narodenia Imreho Madácha sa pozornosť upriamila na jeho literárne dielo s názvom Tragédia človeka," uviedli organizátori výstavy s tým, že novinkou ostatného ročníka súťaže bola aj mládežnícka kategória rozdelená na tri podkategórie.



Svetové združenie maďarských fotografov zastrešuje maďarských fotografov rôznych žánrov, žijúcich vo svojej materskej krajine aj v zahraničí, pričom prevažne ide o amatérskych tvorcov. Výstavu, ktorá bude vo Fiľakove sprístupnená do 10. marca, v piatok popoludní slávnostne otvorí podpredseda spolku Teodor Nagy.