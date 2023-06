Vo Fiľakove sa rozbiehajú stavebné práce na štyroch rôznych projektoch

Fiľakovo 27. júna (TASR) - V meste Fiľakovo v okrese Lučenec sa v tomto období začína s realizáciou štyroch rôznych projektov. Pokračuje tiež výstavba novej výrobnej haly či obnova malej stanice, samospráva v súvislosti so stavebným ruchom žiada obyvateľov o zhovievavosť. Pre TASR to uviedol primátor mesta Attila Agócs.



Vo Fiľakove sa počas letných mesiacov bude pracovať na štyroch projektoch, na ktoré mesto získalo financie z európskych zdrojov. Ide o výstavbu nových chodníkov na sídlisku Farská lúka s celkovou dĺžkou približne dva kilometre či revitalizáciu vnútrobloku medzi ulicami Sládkovičova, Parková a Železničná. "Je to vnútorný priestor medzi bytovkami, kde sa ide urobiť nové detské ihrisko, chodníky a osvetlenie," priblížil primátor. Samospráva tiež pokračuje v ďalšej etape výstavby cyklochodníka vedúceho od parku k priemyselnej zóne, pracovať sa bude aj na rozšírení vodovodu a kanalizácie v prašných uliciach bez asfaltu pod Fiľakovským hradom.



"Za posledné týždne sme dostali následné kontroly po verejných obstarávaniach, takže sme oznámili vysúťaženým dodávateľom, že môžu nastúpiť," skonštatoval Agócs. V súvislosti so stavebným ruchom samospráva žiada verejnosť o zhovievavosť a trpezlivosť. Vysvetľuje, že ak chce stihnúť stanovený časový harmonogram jednotlivých projektov, musí s výstavbou začať vo všetkých lokalitách približne naraz.



Vo Fiľakove okrem spomínaných zámerov pokračuje aj výstavba novej výrobnej haly v priemyselnom areáli bývalého Kovosmaltu. Banskobystrický samosprávny kraj v súčasnosti rekonštruuje cestu II. triedy smerujúcu do obce Šurice, Železnice Slovenskej republiky zas pracujú na obnove malej železničnej stanice. "V tomto roku sú to v našom meste a mikroregióne stavby za 11 miliónov eur, z toho mesto pokrýva vyše piatich miliónov eur investícií z eurofondov, vlastných a úverových zdrojov," skonštatoval Agócs.