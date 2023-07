Vo Fiľakove sa začala obnova vnútrobloku za približne 500.000 eur

Fiľakovo 14. júla (TASR) - Vo Fiľakove sa v uplynulých dňoch rozbehla revitalizácia vnútrobloku v centre mesta, na ktorú samospráva získala z európskych zdrojov takmer pol milióna eur. Okrem rekonštrukcie detského ihriska dôjde vo verejnom priestore aj k obnove spevnených a parkovacích plôch či verejného osvetlenia. Práce by mali byť ukončené do konca novembra. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



Stavenisko vo vnútrobloku medzi ulicami Sládkovičova, Železničná a Parková odovzdala samospráva zhotoviteľovi ešte začiatkom júna. Pôvodne predpokladaná hodnota zákazky predstavovala vyše 570.000 eur, mestu sa nakoniec podarilo vysúťažiť cenu vo výške približne pol milióna eur. Stavebné práce budú zabezpečovať spoločnosti Cason Consulting a Strabag.



Vo vnútrobloku v centre mesta dôjde v rámci obnovy k rekonštrukcii dnes už nefunkčného detského ihriska s plochou približne 400 štvorcových metrov. Rekonštrukciou prejdú aj spevnené plochy, parkovisko s 20 parkovacími miestami či vyše 1800 štvorcových metrov chodníkov. Súčasťou projektu je aj obnova verejného osvetlenia a revitalizácia zelene.



"Obnova verejných priestorov na mestských sídliskách, ktoré boli vybudované za bývalého režimu a už nespĺňajú požiadavky dnešného života, je aktuálnou témou v mnohých samosprávach. Nám sa v uplynulých rokoch podarilo zainvestovať do sídliska na Farskej lúke, kde sme vyasfaltovali cesty, postavili nové parkovisko i detské ihrisko. V tejto lokalite začíname aj s obnovou chodníkov. Podarilo sa nám zrealizovať aj revitalizáciu spevnených plôch za stobytovkou v centre mesta," skonštatoval primátor Fiľakova Attila Agócs s tým, že do obnovy sídlisk mesto v najbližších mesiacoch investuje takmer milión eur.