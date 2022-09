Vo Fiľakove sa začala výstavba vstupnej brány do mestského parku

Fiľakovo 27. septembra (TASR) – Vo Fiľakove v okrese Lučenec sa začína realizácia projektu oplotenia mestského parku. Samospráva stavenisko odovzdala vysúťaženému realizátorovi stavby v pondelok (26. 9.), pre pokračujúce rokovania so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) výstavbu rozdelila do dvoch etáp. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



Samospráva s projektom oplotenia mestského parku začala napriek chýbajúcemu stavebnému povoleniu na celú stavbu. Problematické je podľa mesta ochranné pásmo ŽSR vedúce vedľa koľajníc, kde sa v zemi nachádza množstvo vedení. Mesto so železnicami naďalej rokuje, projekt sa však rozhodlo rozdeliť do dvoch etáp.



"V prvej etape mesto postaví medzi budovou gymnázia a B budovou repliku historickej brány, ktorá pôvodne stála pred gymnáziom. Práce budú zahrňovať aj terénne úpravy, kompletne sa zrekonštruuje i bočný vstup do gymnázia," priblížila Kováscová.



Druhá etapa projektu pozostáva z vybudovania samotného oplotenia parku, ktoré má prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a lepšej ochrane verejného majetku. Oplotenie však mesto môže začať stavať až po ukončení rokovaní so ŽSR.



"Môžeme sa dostať do paradoxu, že budeme mať skôr hotovú vstupnú bránu ako oplotenie. Verím, že na jar budúceho roka bude celý projekt za takmer 220.000 eur dokončený," skonštatoval primátor mesta Attila Agócs.