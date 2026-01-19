< sekcia Regióny
Vo Fiľakove sa začínajú prípravné práce pre obnovu jazierka
Prípravné práce sú podľa radnice potrebné na vytvorenie priestoru pre stavebnú časť projektu.
Fiľakovo 19. januára (TASR) - V meste Fiľakovo sa v pondelok začínajú prípravné práce na ďalšiu etapu revitalizácie mestského parku. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti, kde zverejnila i prvé vizualizácie zámeru. Hlavným cieľom projektu, na ktorý mesto získalo z európskych zdrojov vyše 700.000 eur, bude obnova niekdajšieho parkového jazierka.
Prípravné práce sú podľa radnice potrebné na vytvorenie priestoru pre stavebnú časť projektu. Jeho súčasťou bude revitalizácia parku na ploche viac ako 4000 metrov štvorcových, okrem sadových úprav bude cieľom prác obnovenie niekdajšieho jazierka.
„Súčasťou prác je preto najmä úprava terénu, v rámci ktorej je plánovaný výrub 15 stromov. Sú nimi najmä náletové dreviny, z ktorých takmer polovica vyrastá priamo z dna či brehu jazierka. Viacero ďalších má duté kmene alebo sú inak poškodené,“ priblížila radnica. Pripomenula tiež, že v rámci projektu následne vysadí 42 nových stromov a ďalších takmer 1500 krov, trvaliek či vodných rastlín.
Jazierko vo fiľakovskom mestskom parku sa nachádza pod tunajším hradom a v blízkosti barokového kaštieľa. V minulosti doň voda pritekala viacerými potôčikmi, ktoré viedli cez park. Po vybudovaní železnice a ďalších zásahoch ostalo ešte v minulom storočí od prívodu vody odrezané. Od tohto obdobia je jazierko zanedbané a nachádza sa v ňom len stojatá voda.
Súčasťou projektu financovaného z európskych zdrojov bude okrem obnovy jazierka a sadových úprav aj vybudovanie nového vstupu do mestského parku. Ten umožní návštevníkom vojsť do parku priamo z Ulice SNP, samotné jazierko sa tak bude dať obchádzať z každej strany, pribudne aj mólo s mostíkom.
