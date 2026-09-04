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Vo Fiľakove vzniká mládežnícky parlament
S iniciatívou prišli niekoľkí miestni gymnazisti.
Autor TASR
Fiľakovo 4. septembra (TASR) - V meste Fiľakovo vzniká mládežnícky parlament, s iniciatívou prišli niekoľkí miestni gymnazisti. Viac o fungovaní mládežníckych parlamentov sa mohli študenti z Fiľakova dozvedieť aj pri návšteve partnerského mesta Ustrzyki Dolne v Poľsku. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.
Štatút mládežníckeho parlamentu odobrili fiľakovskí mestskí poslanci ešte na júlovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Parlament vzniká vďaka iniciatíve skupiny miestnych gymnazistov, otvorený je však pre všetkých študentov z Fiľakova vo veku od 13 do 25 rokov.
Mládežnícky parlament vo Fiľakove bude fungovať ako poradný orgán mesta. Jeho úlohou bude spracúvať a podávať iniciatívne návrhy, organizovať a podporovať kultúrne, vzdelávacie a športové podujatia a aktivity týkajúce sa života mladých, spolupracovať s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami, športovými klubmi a orgánmi samosprávy a štátnej správy.
„Chceme reprezentovať stanoviská a potreby mladých ľudí, zaoberať sa ich problémami, podieľať sa na rozvoji práce s mládežou, na osvete mladých v oblasti zdravia, protidrogovej tematiky, ochrany životného prostredia, vzdelávania, sociálnych zručností a podobne,“ uviedol jeden z hlavných iniciátorov vzniku parlamentu Peter Lázár.
Jadro mládežníckeho parlamentu v súčasnosti tvorí päť študentov, ďalší záujemcovia sa môžu hlásiť na mail mmpfilakovo@gmail.com. Na jeseň je naplánovaná voľba sedemčlennej rady, ktorá bude výkonným orgánom parlamentu, nasledovať bude ustanovujúce zasadnutie.
O fungovaní mládežníckych parlamentov sa mohli fiľakovskí študenti dozvedieť viac aj počas návštevy partnerského mesta Ustrzyki Dolne v Poľsku, kam vycestovali spolu s delegáciou samosprávy. Kontaktnou osobou medzi mestom a mládežníckym parlamentom bude koordinátorka z mestského úradu Jana Fajd Veselková, ktorá bude študentom pomáhať aj s administratívou.
„Vnímam to predovšetkým ako príležitosť byť v kontakte s mladými ľuďmi nášho mesta, ktorí nie sú len našou budúcnosťou, ale aj aktívnou súčasťou Fiľakova už dnes. Mojou víziou je vytvoriť z tohto novovznikajúceho parlamentu funkčný, otvorený a bezpečný priestor, kde mladá generácia nájde podporu a reálnu možnosť ovplyvňovať dianie v meste. Zároveň mladých Fiľakovčanov motivovať k tomu, aby neodchádzali z nášho mesta, ale aby sami pretvárali prostredie, v ktorom žijú, vo svoj prospech a pričinili sa o jeho napredovanie,“ uviedla Fajd Veselková.
Štatút mládežníckeho parlamentu odobrili fiľakovskí mestskí poslanci ešte na júlovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Parlament vzniká vďaka iniciatíve skupiny miestnych gymnazistov, otvorený je však pre všetkých študentov z Fiľakova vo veku od 13 do 25 rokov.
Mládežnícky parlament vo Fiľakove bude fungovať ako poradný orgán mesta. Jeho úlohou bude spracúvať a podávať iniciatívne návrhy, organizovať a podporovať kultúrne, vzdelávacie a športové podujatia a aktivity týkajúce sa života mladých, spolupracovať s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami, športovými klubmi a orgánmi samosprávy a štátnej správy.
„Chceme reprezentovať stanoviská a potreby mladých ľudí, zaoberať sa ich problémami, podieľať sa na rozvoji práce s mládežou, na osvete mladých v oblasti zdravia, protidrogovej tematiky, ochrany životného prostredia, vzdelávania, sociálnych zručností a podobne,“ uviedol jeden z hlavných iniciátorov vzniku parlamentu Peter Lázár.
Jadro mládežníckeho parlamentu v súčasnosti tvorí päť študentov, ďalší záujemcovia sa môžu hlásiť na mail mmpfilakovo@gmail.com. Na jeseň je naplánovaná voľba sedemčlennej rady, ktorá bude výkonným orgánom parlamentu, nasledovať bude ustanovujúce zasadnutie.
O fungovaní mládežníckych parlamentov sa mohli fiľakovskí študenti dozvedieť viac aj počas návštevy partnerského mesta Ustrzyki Dolne v Poľsku, kam vycestovali spolu s delegáciou samosprávy. Kontaktnou osobou medzi mestom a mládežníckym parlamentom bude koordinátorka z mestského úradu Jana Fajd Veselková, ktorá bude študentom pomáhať aj s administratívou.
„Vnímam to predovšetkým ako príležitosť byť v kontakte s mladými ľuďmi nášho mesta, ktorí nie sú len našou budúcnosťou, ale aj aktívnou súčasťou Fiľakova už dnes. Mojou víziou je vytvoriť z tohto novovznikajúceho parlamentu funkčný, otvorený a bezpečný priestor, kde mladá generácia nájde podporu a reálnu možnosť ovplyvňovať dianie v meste. Zároveň mladých Fiľakovčanov motivovať k tomu, aby neodchádzali z nášho mesta, ale aby sami pretvárali prostredie, v ktorom žijú, vo svoj prospech a pričinili sa o jeho napredovanie,“ uviedla Fajd Veselková.