Vo Fiľakove vznikne centrum zdieľaných služieb pre 19 samospráv

Fiľakovo 6. decembra (TASR) - Vo Fiľakove v okrese Lučenec vznikne v budúcom roku nové centrum zdieľaných služieb. V meste sa tak rozšíri činnosť doterajšieho spoločného obecného úradu, ktorý zastrešuje 19 okolitých samospráv. Na zriadenie a vybavenie centra získala radnica z plánu obnovy približne 426.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



Spoločný obecný úrad vo Fiľakove funguje od roku 2009 a okrem mesta zastrešuje aj okolité obce. Práve menšie samosprávy často nemajú dostatok financií na zabezpečenie odborných kapacít vlastných úradov, problém má riešiť pilotný projekt z plánu obnovy na vybudovanie 22 centier zdieľaných služieb v rôznych regiónoch.



Vo Fiľakove bude centrum zdieľaných služieb sídliť v podnikateľskom inkubátore na Biskupskej ulici. Na rekonštrukciu a vybavenie priestorov bude môcť radnica z plánu obnovy čerpať 426.000 eur. "Z nich plánujeme zrekonštruovať priľahlé parkovisko pre klientov, nakúpiť výpočtovú techniku a zariadenie kancelárií, financovať ich stavebnú úpravu, rekonštrukciu sociálnych zariadení a tiež zakúpenie nízkoemisného elektromobilu," priblížila prednostka fiľakovského mestského úradu Tímea Kovács s tým, že centrum je potrebné zriadiť do februára 2025.



Vo fiľakovskom centre by malo pracovať desať špecializovaných pracovníkov z rôznych oblastí, ide napríklad o odborníkov na stavebný a školský úrad, verejné obstarávanie, životné prostredie, projektový manažment či ďalšie potreby samospráv. Na krytie personálnych nákladov centra na obdobie troch rokov poskytne financie prostredníctvom ďalšej výzvy Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, neskôr budú chod centra financovať samosprávy spoločne.



Časť odborníkov by do centra mala prestúpiť z fiľakovského mestského úradu. "V zlučovaní kompetencií a užšej spolupráci vidíme budúcnosť. Vďaka centru budeme vedieť odbremeniť obce z finančného hľadiska aj z hľadiska odborných kapacít a dopomôcť k ich efektívnejšiemu rozvoju," skonštatovala Kovács s tým, že menšie samosprávy majú často len jedného zamestnanca, ktorý musí zastrešiť rôzne oblasti.