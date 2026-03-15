Vo Fiľakove zmodernizovali vybavenie bábkovej sály i šatní
Budovu kultúrneho strediska vo Fiľakove čaká tento rok i rozsiahlejšia rekonštrukcia.
Fiľakovo 15. marca (TASR) - Mestské kultúrne stredisko (MsKS) vo Fiľakove zmodernizovalo vybavenie bábkovej sály a šatňových priestorov. Pribudli aj nové reflektory so stojanmi, ktoré čiastočne nahradia chýbajúcu svetelnú techniku. TASR o tom informovalo fiľakovské MsKS.
Bábkovú sálu vo Fiľakove pravidelne využívajú súbory pôsobiace pri MsKS. Na skvalitnenie vybavenia priestorov získala inštitúcia dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 5000 eur. V bábkovej sále vďaka tomu pribudli nové stohovateľné stoličky i skladacie stoly.
„Vďaka projektu sa čiastočne obnovilo aj zariadenie šatňových priestorov pri javisku, okrem nových stoličiek sa nakúpili aj toaletné stolíky so zrkadlami. Zo získanej dotácie sa ďalej nakúpili aj reflektory a stojany na reflektory, ktoré sčasti nahradia chýbajúcu svetelnú techniku v sále,“ priblížilo MsKS.
Budovu kultúrneho strediska vo Fiľakove čaká tento rok i rozsiahlejšia rekonštrukcia. Samospráva získala z európskych zdrojov vyše milióna eur na projekt zameraný na zníženie energetickej náročnosti objektu. Súčasťou prác bude aj vybudovanie nového výťahu.
