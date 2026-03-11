< sekcia Regióny
Vo filharmónii predvedú svoje umenie žiaci bratislavských ZUŠ
Slovenská filharmónia (SF) privíta v stredu vo svojej koncertnej sieni viac ako 150 mladých hudobníkov a spevákov.
Bratislava 11. marca (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) privíta v stredu vo svojej koncertnej sieni viac ako 150 mladých hudobníkov a spevákov. Na treťom koncerte cyklu Junior v bratislavskej Redute vstúpia v Zbore a orchestri žiakov bratislavských základných umeleckých škôl (ZUŠ). TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.
Dodala, že pre žiakov ide o jedinečnú príležitosť zahrať a zaspievať si vo veľkých telesách, ktoré spoločne vytvoria. „Pocit profesionálneho zážitku bude umocnený aj Koncertnou sieňou Slovenskej filharmónie,“ uvádza SF k podujatiu, ktoré ponúkne verejnosti výnimočný umelecký zážitok a zároveň podporí mladé talenty na ich umeleckej ceste.
Návštevníkov koncertu s názvom Na vlnách umenia čaká pestrá mozaika diel skladateľov rôznych štýlových období - Josepha Haydna, Eugena Suchoňa, Ladislava Kupkoviča, Bélu Bartóka, Johnnieho Vinsona, Ľubice Čekovskej, Iosifa Ivanoviča, Svetozára Stračinu, Márie Jašurdovej a premiéra diela Gregora Regeša. Zaznie pod taktovkou pedagógov a hostí projektu, ktorí mladých interpretov umelecky viedli a pripravovali počas celého roka.
„Žiaci sa stretávali najprv na svojich školách a neskôr spoločne absolvovali hodiny príprav - skúšok a sústredení, ktoré vyvrcholia na koncertoch v Dome umenia Piešťany (8. 3.) a v Bratislave,“ dodáva filharmónia.
Stredajší koncert sa začne v bratislavskej Redute o 18.00 h. Verejná generálka je o 15.00 h v Koncertnej sieni SF.
Súčasťou podujatia bude aj výstava výtvarných diel žiakov ZUŠ. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční o 17.00 h vo foyeri Slovenskej filharmónie. „Projekt je oslavou hudobnej a výtvarnej tvorivosti a dôkazom kvalitnej práce základných umeleckých škôl v Bratislave,“ uzatvára organizátor.
