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Vo FN Trenčín majú nový prístroj na liečbu nádorov krčka maternice

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Súčasťou nového prístroja sú aj MRI-kompatibilné aplikátory.

Autor TASR
Trenčín 25. júna (TASR) - Modernejšiu, presnejšiu a najmä bezpečnejšiu liečbu nádorov krčka maternice a vybraných kožných nádorov prináša nový brachyteraputický prístroj na onkologickej klinike Fakultnej nemocnice (FN) v Trenčíne. Informovala o tom hovorkyňa FN Martina Holecová.

Aktuálne je takmer 40 percent z celkového počtu onkologických pacientiek FN Trenčín s diagnostikovanými zhubnými gynekologickými ochoreniami. Aby týmto pacientkam garantovala onkologická klinika FN Trenčín modernejšiu, presnejšiu a bezpečnejšiu liečbu, obstarala nemocnica nový brachyteraputický prístroj.

Súčasťou nového prístroja sú aj MRI-kompatibilné aplikátory. Vďaka tomu bude možné plánovať brachyterapiu použitím MRI zobrazenia. Pre pacientky to znamená vyššiu presnosť podania dávky v cieľovom objeme pri maximálnej ochrane okolitých zdravých tkanív. 

Onkologická klinika FN Trenčín patrí medzi popredné pracoviská v rámci Slovenska poskytujúce komplexnú nechirurgickú onkologickú starostlivosť, diagnostiku zhubných nádorov a ich liečbu. Zároveň zabezpečuje sledovanie a dispenzarizáciu onkologických pacientov liečených rádioterapiou, chemoterapiou, hormonálnou či biologickou terapiou.
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