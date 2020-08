Trenčianska nemocnica v boji proti šíreniu COVID-19 zakázala návštevy

Trenčín 15. augusta (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici (FN) Trenčín majú dostatok ochranných pomôcok. Nemocnica v súvislosti s nárastom počtu infikovaných novým koronavírusom prijala niektoré opatrenia.



Podľa hovorkyne Martiny Holecovej v nemocnici zakázali všetky návštevy pacientov s výnimkami vyplývajúcimi z usmernenia hlavného hygienika SR. Pri vstupe do nemocnice vykonávajú dôslednejšiu triáž.



„Reprofilizácia lôžok v našej nemocnici by mala za následok vyčlenenie lôžok pre pacientov s COVID-19 na úkor lôžok ostatných odborov, kde by sme museli obmedziť ich výkony. Nariadenú reprofilizáciu sme schopní operatívne zabezpečiť,“ uviedla Holecová s tým, že v nemocnici priebežne testujú všetkých zamestnancov.



Vo FN Trenčín je momentálne hospitalizovaných desať pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19. Na jednotke intenzívnej starostlivosti a na umelej pľúcnej ventilácii nie je žiadny pacient s podozrením či potvrdeným COVID-19. Trenčianska nemocnica má k dispozícii 32 lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti a 26 pľúcnych ventilácií.