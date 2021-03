Žilina 24. marca (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Žiline je hospitalizovaných 104 pacientov s ochorením COVID-19. Z toho 17 potrebuje pripojenie na ventiláciu a približne štvrtina pacientov potrebuje kyslíkovú podporu. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej stúpla v porovnaní s obdobím pred pandémiou ochorenia COVID-19 spotreba kyslíka až päťnásobne.



Upozornila, že v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ide o výrazné zhoršenie situácie a nárast hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19. "Zatiaľ čo vo februári sme denne prijali približne päť nových pacientov, v marci je to v priemere už osem a viac pacientov. V utorok (23. 3.) sme prijali 11 nových pacientov s ochorením COVID-19. Počet hospitalizovaných pacientov v našej nemocnici, žiaľ, neklesá. Drží sa na rovnakej úrovni, počet pacientov v kritickom stave je naďalej vážny," uviedla Záteková.



Z dôvodu ochorenia COVID-19 je momentálne v karanténe 26 zdravotníkov FNsP Žilina, ďalších 71 lekárov a sestier je PN z iných dôvodov ako ochorenie COVID-19. "Od začiatku januára sme v žilinskej nemocnici podali 24.652 dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19, z nich 9767 druhých dávok. Pokračujeme v očkovaní záujemcov objednaných cez nový objednávací systém Národného centra zdravotníckych informácií a zároveň očkujeme klientov domovov sociálnych služieb (DSS). Do dnešného dňa sme zaočkovali už 954 klientov DSS, z nich 141 bola podaná aj druhá dávka. Očkovanie už absolvovalo 933 zamestnancov nemocnice, z nich 877 aj druhou dávkou," dodala hovorkyňa FNsP Žilina.



"V našej nemocnici očkujeme len vakcínou Comirnaty, a to výhradne osoby nad 70 rokov. V Žiline sa nachádzajú ďalšie vakcinačné centrá, prosíme preto pacientov, aby si pred príchodom dôkladne skontrolovali presné miesto a čas očkovania, ktoré je uvedené v COVID PASSe (SMS alebo email). Neodporúčame chodiť na očkovanie s veľkým časovým predstihom. Postačuje niekoľko minút vopred, aby nedochádzalo ku kumulácii osôb," vysvetlila Záteková.