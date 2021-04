Vo FNsP v v Žiline klesol počet pacientov s ochorením COVID-19

Žilina 15. apríla (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Žiline klesol za posledný týždeň počet hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 pod hranicu 100 obsadených lôžok, na ktorej sa držal v druhej polovici marca a na začiatku apríla. Aktuálne je v nemocnici hospitalizovaných 72 pacientov. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



"Vzhľadom na mierne zlepšenie hygienicko-epidemiologickej situácie dnes Bezpečnostná rada okresu Žilina rozhodla o uvoľnení sprísnených regionálnych opatrení prijatých 17. marca 2021 pre okresy Žilina a Bytča," doplnila Záteková.



Generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek pripomenul, že sprísnenie opatrení iniciovala ešte v marci samotná nemocnica z dôvodu nárastu počtu hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19. "Situácia bola náročná tiež v okolitých zdravotníckych zariadeniach, mali sme preto obavu, aby sa nenaplnil tzv. nitriansky scenár. Vznikol by veľký problém s prijímaním pacientov a poskytovaním adekvátnej zdravotnej starostlivosti. Do tohto stavu sme sa nechceli dostať, preto sme okamžite oslovili okresný úrad a požiadali o zvolanie mimoriadnej bezpečnostnej rady," priblížil Stalmašek, podľa ktorého sa práve prijatím tvrdších pravidiel podarilo situáciu ustáliť.



"Aj na základe toho, že išlo o výzvu nemocnice, ľudia sa k tomu postavili zodpovedne, rozumne a opatrenia začali dodržiavať. Napriek frustrácii a únave z už dlhotrvajúceho stavu obmedzení, za čo im vyjadrujeme veľkú vďaku. Rovnako treba poďakovať okresnému úradu, regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ), bezpečnostným zložkám a najmä personálu v nemocniciach za ich mimoriadne nasadenie. Len vďaka spolupráci sa nám podarilo zabrániť ďalšiemu nárastu a vyhli sme sa komplikáciám," zdôraznil generálny riaditeľ žilinskej nemocnice.



Zverejnením vo vestníku vlády SR dôjde podľa Zátekovej k zrušeniu vyhlášky RÚVZ so sídlom v Žiline, ktorou sa nariadili opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Žilina a Bytča - znížený počet zákazníkov v prevádzkach, zákaz tzv. okienkového predaja nápojov, organizovania hromadných podujatí, športových podujatí v interiéri aj exteriéri či zákaz výkonu bohoslužieb, služieb Božích a spovedí. "Pre okres Žilina a Bytča ostanú v platnosti všeobecné nariadenia pre územie Slovenskej republiky, v rámci ktorých zároveň očakávame avizované uvoľňovanie," dodala hovorkyňa žilinskej nemocnice.