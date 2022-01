V žilinskej nemocnici monitorujú i chyby bedrových kĺbov novorodencov

Žilina 30. januára (TASR) - Na oddelení pediatrickej ortopédie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline ročne zrealizujú približne 5000 sonografických skríningov vykĺbenia bedrového kĺbu u novorodencov.



Podľa primára oddelenia Juraja Popluhára boli žilinskí pediatrickí ortopédi v roku 1994 spoluautormi celoštátnej koncepcie včasného sonografického skríningu vrodenej chyby bedier, ktorý nahradil dovtedy používané röntgenologické vyšetrenie. "Veľkou nevýhodou RTG žiarenia bola radiačná dávka. V tej dobe ju masovo dostávala celá populácia matiek a ich detí. No predovšetkým to bol neskorý záchyt prípadného nálezu, keďže vyšetrenie sa realizovalo až v štvrtom mesiaci veku dieťaťa," podotkol primár.



"Skorá kontrola dokáže vrodené chyby bedrových kĺbov odhaliť relatívne hneď po narodení a môžeme ich začať okamžite liečiť. Zavedením včasného sonografického skríningu a následnej liečby prakticky vymizli prípady, v ktorých by bolo následky po náleze vrodeného vykĺbenia bedrového kĺbu potrebné operovať," dodal Popluhár.



Na oddelení pediatrickej ortopédie FNsP v Žiline urobili za 25 rokov pôsobenia viac ako 19.000 operácií. Podstatnú časť z nich tvorili náročné mnohohodinové výkony, pričom viaceré z nich boli jedinečné, priblížila hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.