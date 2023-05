Vo FNsP Žilina predĺžili do krčnej chrbtice pacienta špeciálny fixátor

Žilina 4. mája (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Žiline úspešne predĺžili do krčnej chrbtice 18-ročného pacienta pred tromi rokmi implantovaný špeciálny hrudný a driekový fixátor. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej zdravotníci zachránili mladíka pred rizikom ochrnutia.



Pripomenula, že oddelenie pediatrickej ortopédie a spondylochirurgie žilinskej FNsP operuje deformity chrbtice u detí či dospelých v najväčšom rozsahu na Slovensku. "V roku 2020 tínedžerovi z Oravy chrbticu trpiacu idiopatickou skoliózou v hrudnej i driekovej časti zreponovali, vyrovnali a zastabilizovali definitívnym fixátorom," priblížila Záteková.



Ako priblížil primár pediatrickej ortopédie a spondylochirurgie Juraj Popluhár, postupom času sa u mladíka začala, navyše, zhoršovať krčná kyfóza spôsobujúca útlak miechy. "Existujúci fixátor bolo nevyhnutné nadstaviť do krčnej chrbtice, patologickú kyfózu vyrovnať a zabrániť tak trvalým následkom z poškodenia miechy," uviedol Popluhár, s ktorým sa k operačnému stolu postavil prednosta ortopedickej kliniky Fakultnej nemocnice Brno – Bohunice a zároveň dekan Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, profesor Martin Repko.



Cieľom raritného výkonu s vysokou technickou náročnosťou bolo podľa Repka prepojiť hrudnú a driekovú montáž s krčnou chrbticou. "Tento typ operácie je v spondylochirurgii deformít chrbtice výnimočná udalosť. Pacientovi sme vyrovnávali a spevňovali krčnú chrbticu, dovnútra sme vložili ďalšie titánové skrutky a tyčový systém, ktorý predĺžil pôvodnú inštrumentáciu. Fixátor sme na záver obložili kostnými štepmi, vďaka čomu zrastie s chrbticou a slúži na trvalú fixáciu. Chrbticu pomôže znovu uviesť do normálneho fyziologického stavu," doplnil.



Popluhár zdôraznil, že zákrok predstavoval i značné riziko. "Predlžovať montáž do krčnej chrbtice je veľmi zriedkavá indikácia, deformity sa v krčnej časti chrbtice bežne nevyskytujú. V oblasti hrudníkovej a driekovej chrbtice operujeme bežne. No krčný úsek je omnoho nebezpečnejší, predovšetkým z dôvodu cievneho zásobenia hlavy. Pri každej operácii monitorujeme neurologický stav pacienta, avšak až po prebudení môžeme s istotou povedať, či je všetko v poriadku," dodal.



Dlhoročné skúsenosti a jedinečné postavenie žilinskej pediatrickej ortopédie a spondylochirurgie v rámci Slovenskej republiky vyzdvihol riaditeľ FNsP Žilina Eduard Dorčík. "Profesionálny tím zdravotníkov zrealizuje na oddelení ročne 100 až 115 operácií špecifických deformít chrbtice celého vekového spektra a zlepšuje kvalitu života detí z celého Slovenska. Veľmi ma teší, že pozvanie k raritnej operácii prijal aj profesor Repko, ktorý patrí medzi európsku špičku vo svojom odbore," uzavrel Dorčík.