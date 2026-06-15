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Vo FNsP Žilina sa uskutočnil tretí ročník endoskopického workshopu
Významnou súčasťou programu bol praktický tréning na animálnom modeli, ktorý lekárom umožnil zdokonaľovať technické zručnosti pri využívaní moderných endoskopických techník.
Autor TASR
Žilina 15. júna (TASR) - Desiatky špecialistov zo Slovenska a Česka sa v závere minulého týždňa (12. 6.) zúčastnili na treťom ročníku workshopu Žilina endoskopuje. Pripravil ho tím Gastroenterologického centra Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline. Ako TASR informovala hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová, žilinský workshop predstavil moderné diagnostické a liečebné postupy v oblasti endoskopie a vytvoril priestor na praktické vzdelávanie mladých gastroenterológov.
Workshop nadviazal na predchádzajúce ročníky a potvrdil rastúci záujem o podujatie organizované práve v Žiline. „Program bol zameraný predovšetkým na pokročilé endoskopické metódy využívané pri diagnostike a liečbe ochorení tráviaceho traktu. Novinkou bola možnosť sledovať naživo endoskopické výkony zo sál, realizované u pacientov s komplikovanými ochoreniami horného tráviaceho traktu. Jednotlivé zákroky boli prenášané v reálnom čase a sprevádzali ich odborné komentáre a diskusie,“ priblížila Fialová.
Významnou súčasťou programu bol praktický tréning na animálnom modeli, ktorý lekárom umožnil zdokonaľovať technické zručnosti pri využívaní moderných endoskopických techník. „Každý ďalší ročník workshopu nám potvrdzuje, aký obrovský zmysel má osobné stretnutie odborníkov a vzájomné zdieľanie praktických skúseností. Teoretické poznatky sú dôležité, no práve pri sledovaní reálnych výkonov a následných diskusiách vzniká priestor na dialóg, ktorý sa premieta aj do každodennej starostlivosti o pacientov,“ doplnil vedúci lekár Gastroenterologického centra FNsP Žilina Dušan Polák.
Workshop nadviazal na predchádzajúce ročníky a potvrdil rastúci záujem o podujatie organizované práve v Žiline. „Program bol zameraný predovšetkým na pokročilé endoskopické metódy využívané pri diagnostike a liečbe ochorení tráviaceho traktu. Novinkou bola možnosť sledovať naživo endoskopické výkony zo sál, realizované u pacientov s komplikovanými ochoreniami horného tráviaceho traktu. Jednotlivé zákroky boli prenášané v reálnom čase a sprevádzali ich odborné komentáre a diskusie,“ priblížila Fialová.
Významnou súčasťou programu bol praktický tréning na animálnom modeli, ktorý lekárom umožnil zdokonaľovať technické zručnosti pri využívaní moderných endoskopických techník. „Každý ďalší ročník workshopu nám potvrdzuje, aký obrovský zmysel má osobné stretnutie odborníkov a vzájomné zdieľanie praktických skúseností. Teoretické poznatky sú dôležité, no práve pri sledovaní reálnych výkonov a následných diskusiách vzniká priestor na dialóg, ktorý sa premieta aj do každodennej starostlivosti o pacientov,“ doplnil vedúci lekár Gastroenterologického centra FNsP Žilina Dušan Polák.