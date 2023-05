Vo FNsP Žilina vypadla dátová sieť, ľudia by mali zvážiť jej návštevu

Žilina 25. mája (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Žiline došlo vo štvrtok k neočakávanému výpadku celej dátovej sieťovej infraštruktúry. Výpadok spôsobil ťažkosti v základných oblastiach. Nemocnica preto na sociálnej sieti vyzvala pacientov, aby jej návštevu zvážili.



Upozornila, že nie je možné zabezpečiť CT ani RDG vyšetrenie, rovnako zlyhal prevod informácií medzi laboratórnym a nemocničným systémom. "Prosíme pacientov, aby zvážili návštevu urgentného príjmu alebo pohotovosti, ak ich zdravotný stav nie je akútny. V prípade potreby budú pacienti odklonení do iného zdravotníckeho zariadenia," informovala nemocnica.



Pôrody sú podľa nemocnice akútnym stavom a naďalej ostávajú v nemocnici plne zabezpečené. "Okamžite sme začali konať a realizovať všetky potrebné kroky, aby sme našli zdroj problému a oživili štruktúru. Ale predovšetkým zabezpečili fungovanie nemocnice v rámci poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti. Naši kolegovia robia, čo je v ich silách, možnú dokumentáciu vyhotovujú do tejto chvíle písomne," uviedla nemocnica.



"Prosíme najmä účastníkov žilinských Staromestských slávností, ktoré sa aktuálne konajú, aby boli zodpovední a neprehnali to. Žiaľ, nevieme, ako dlho bude vzniknutý stav pretrvávať," uzavrela nemocnica.