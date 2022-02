V žilinskej nemocnici výrazne stúpol počet pacientov s covidom

Žilina 18. februára (TASR) - Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Žiline vzrástol počas týždňa počet hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 viac ako dvojnásobne. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



Doplnila, že situácia sa výrazne zhoršila počas uplynulého víkendu. "V pandemickom pavilóne je k dnešnému dňu hospitalizovaných už 83 pacientov, z nich šesť s pripojením na invazívnu alebo neinvazívnu ventiláciu. V pavilóne pediatrie sú, navyše, v izolovanej časti hospitalizovaní ďalší traja detskí pacienti s ochorením COVID-19, pričom najmladšie dieťa má osem mesiacov," uviedla Záteková.



Podotkla, že aktuálna vlna pandémie nového koronavírusu v znamení variantu omikron ešte nezaplnila všetky dostupné kapacity COVID pavilónu. No rýchlosť šírenia a infekčnosť priniesla personálne obmedzenia, ktoré komplikujú zostavenie služieb. "Momentálne nám chýba 96 zamestnancov z dôvodu ochorenia COVID-19 a ďalších 100 je na PN z iného dôvodu alebo doma s dieťaťom. Spolu je to približne 10 percent z celkového počtu našich pracovníkov," zdôraznil riaditeľ FNsP Žilina Eduard Dorčík.



Situáciu podľa neho zvládajú vďaka spolupráci jednotlivých tímov. "Ďakujeme všetkým, ktorí obetavo pomáhajú nad rámec plánovaných služieb a zo dňa na deň zastupujú kolegov. To so sebou prináša viac práce a tlaku, aby sme dokázali plne zabezpečiť akútnu starostlivosť o našich pacientov na každom z oddelení. Všetci sme unavení. Ale veríme, že nasledujúce týždne sa stav opäť stabilizuje," dodal Dorčík.



Žilinská nemocnica ponúka na webstránke www.fnspza.sk tiež prehľadnú informačnú grafiku, v ktorej popisuje základné príznaky variantu omikron a ďalší postup pre pacientov. "Zároveň jednoduché kroky, ako postupovať, ak osoba dostane správu s pozitívnym výsledkom testu na COVID-19 alebo sa v rodine či okolí objaví pozitívne testovaný kontakt. Dokument je k dispozícii v sekcii Aktuálne – Informácie pre občanov v súvislosti s aktuálnym výskytom koronavírusu alebo na sociálnej sieti nemocnice," priblížila Záteková