Vo Fonde na rozvoj Trnavského kraja je pripravených 450.000 eur

Trnava 4. augusta (TASR) - Grantový program Fondu na rozvoj Trnavského kraja je otvorený v roku 2025 druhýkrát. Pripravených je ďalších 450.000 eur. Nová výzva na predkladanie žiadostí je zameraná na podporu projektov, ktoré majú potenciál priniesť rozvojový impulz, a to nielen pre svoj región, ale aj v celokrajskom, celoslovenskom či cezhraničnom kontexte. Oprávnenými žiadateľmi sú obce, mestá a organizácie. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK.



„Tento rok z fondu rozdeľujeme až 900.000 eur. Záujem v prvom kole viac ako 2,5-násobne prevýšil alokáciu 450.000 eur. Preto sme sa rozhodli vyhlásiť druhú výzvu na predkladanie žiadostí o podporu v tomto roku,“ priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič.



O ďalších 450.000 eur sa môžu uchádzať obce, mestá a organizácie. „Aj takto ich motivujeme k tomu, aby prichádzali s veľkými a zmysluplnými projektmi, ktoré posunú Trnavský kraj dopredu. Či už v oblasti verejnej infraštruktúry, kultúrneho dedičstva, práce s mládežou, environmentálnych riešení alebo verejných priestranstiev. Každý výnimočný projekt môže získať podporu v minimálnej výške 1500 eur,“ doplnil.



Financovanie sa uskutoční formou refundácie oprávnených výdavkov, pričom žiadateľ musí zabezpečiť aspoň päť percent spolufinancovania. Žiadosti je možné predkladať do 15. augusta elektronicky cez formulár dostupný na webovej stránke kraja, kde sú zverejnené aj kompletné podmienky výzvy. Hodnotiaca komisia rozhodne o podpore projektov do konca septembra.