Vo Hviezdoslavove otvorili nové školské priestory
Bratislava/Hviezdoslavov 27. októbra (TASR) - Cirkevná spojená škola sv. Martina vo Hviezdoslavove sa rozrástla o nový pavilón s telocvičňou. „Nové priestory školského zariadenia slávnostne otvorili v nedeľu (26. 10.), požehnal im bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský,“ informovala Bratislavská arcidiecéza, zriaďovateľ školy.
„V novootvorenom pavilóne je šesť kmeňových učební, jedna odborná učebňa, odborné kabinety a zázemie školy pre približne 175 žiakov,“ priblížila.
V súčasnosti školu navštevuje 308 žiakov prvých šiestich ročníkov. V každom ročníku sú po dve triedy. Základnú umeleckú školu ako druhú organizačnú zložku Cirkevnej spojenej školy sv. Martina vo Hviezdoslavove navštevuje 230 žiakov. Spojená škola je otvorená primárne pre všetkých žiakov obce, ale aj z okolia bez ohľadu na vierovyznanie.
Výstavbu nového pavilónu podporili zdroje z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (1.557.710 eur bez DPH), telocvičňu dobudovali s pomocou príspevku z Fondu na podporu športu vo výške 617.506 eur, ktoré pokryli 70 percent celkových nákladov. Chýbajúce peniaze (441.076 eur) zaplatila Bratislavská arcidiecéza, ktorá sama financovala výstavbu prvého pavilónu pred piatimi rokmi vo výške približne 1,8 milióna eur. Zriaďovateľ školy okrem toho teraz vybudoval z vlastných zdrojov aj päť štartovacích bytov pre učiteľov v rámci podpory ich pracovného zaradenia.
Cirkevná spojená škola sv. Martina vo Hviezdoslavove začala svoju činnosť 1. septembra 2021.