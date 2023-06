V nemocnici J. A. Reimana v Prešove pribudli štyri nové pracoviská

Prešov 2. júna (TASR) - Štyri nové pracoviská pribudli vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove. Vo štvrtok (1. 6.) tam otvorili oddelenie angiológie, oddelenie detskej psychiatrie, ambulanciu detskej hematológie a imunoalergologickú ambulanciu.



"V období, keď v niektorých nemocniciach oddelenia zatvárajú, nám sa ich darí otvárať. Vysielame tým jasný signál pre celý región prešovského kraja, pre všetky menšie nemocnice, ambulantný sektor a pacientov, že prešovská nemocnica bude pre nich aj naďalej oporou a že vo chvíľach, keď budú potrebovať pomôcť, poradiť, u nás nájdu tých správnych odborníkov," uviedol riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník s tým, že vďaka novým pracoviskám pribudlo v nemocnici približne desať nových zamestnancov.



"Boli to odbornosti, ktoré nám chýbali. V niektorých prípadoch odbornosti, ktoré sme chceli dať viac na výslnie, lebo to boli odbornosti také, ktoré sme nemali, ako napríklad detskú hematológiu. Imunoalergológiu sme tu nemali rádovo desať rokov. Detská psychiatria bola súčasťou veľkého oddelenia psychiatrie a angiológiu ako samostatné oddelenie sme tu tiež nemali roky dozadu," skonštatoval riaditeľ.



"Čo sa týka financií, nebolo to nejak v zásade o veľkých peniazoch. Potrebovali sme dokúpiť nejaký nábytok, minimum prístrojov. Čiže ja za tie všetky štyri oddelenia ani nemám zosumarizovanú nejakú sumu, ale bolo to naozaj možno pár tisíc, do 10.000 eur," povedal riaditeľ nemocnice.



Oddelenie detskej psychiatrie s 30 lôžkami bude poskytovať starostlivosť o deti predškolského a školského veku od šesť do 19 rokov. Starostlivosť zabezpečí zatiaľ šesť lekárov, 16 zdravotných sestier a spolupracujú ďalší psychológovia a špeciálni pedagógovia.



"To, čo tu vnášame, je reorganizácia zdravotnej starostlivosti o pacienta s cievnym ochorením, ktorý bude komplexne riešený na jednom oddelení od ambulantnej zložky po výkon, hospitalizáciu a dispenzarizáciu," uviedol primár angiologického oddelenia Ľubomír Špak. Oddelenie má lôžkovú časť a tiež intervenčnú sálu na liečenie endovaskulárnych ochorení. Na oddelení budú pracovať traja lekári a šesť zdravotných sestier.



Na detskom oddelení pribudla pediatrická hematológia, ktorá by podľa ambulantnej lekárky Jaroslavy Feketeovej mesačne mohla ošetriť do 400 pacientov. Imunoalergologická ambulancia bude spadať pod oddelenie vnútorného lekárstva FNsP a venovať sa bude dospelým pacientom.