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Vo štvrtok bude uzatvorený areál Bratislavského hradu vrátane garáže
Prevádzka hradného areálu bude obmedzená z technicko-prevádzkových dôvodov.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Vo štvrtok (27. 8.) bude počas celého dňa kompletne uzatvorený celý areál Bratislavského hradu vrátane garáže Hrad. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady (NR) SR. Štandardný režim obnovia v piatok (28. 8.).
Prevádzka hradného areálu bude obmedzená z technicko-prevádzkových dôvodov. Za vzniknuté komplikácie sa Kancelária NR SR ospravedlňuje.
Prevádzka hradného areálu bude obmedzená z technicko-prevádzkových dôvodov. Za vzniknuté komplikácie sa Kancelária NR SR ospravedlňuje.