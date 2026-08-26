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Vo štvrtok bude uzatvorený areál Bratislavského hradu vrátane garáže

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský

Prevádzka hradného areálu bude obmedzená z technicko-prevádzkových dôvodov.

Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Vo štvrtok (27. 8.) bude počas celého dňa kompletne uzatvorený celý areál Bratislavského hradu vrátane garáže Hrad. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady (NR) SR. Štandardný režim obnovia v piatok (28. 8.).

Prevádzka hradného areálu bude obmedzená z technicko-prevádzkových dôvodov. Za vzniknuté komplikácie sa Kancelária NR SR ospravedlňuje.
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